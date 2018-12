Cristiano Ronaldo pagará el fichaje de Hazard

El Real Madrid no incluyó en el balance de ingresos y gastos de esta temporada los 115 millones que pagó la Juventus por el traspaso de Cristiano Ronaldo, porque las cuentas cuadraban sin problema y porque así, además de los 190 millones de saldo de tesorería, habrá más remanente para fichar a Hazard. En los despachos del Bernabéu ven casi imposible fichar al belga en enero, pero sí irán a por él en verano porque creen que si no renueva su valor bajará hasta los 100 millones o menos

Las continuas declaraciones de Eden Hazard diciendo que quiere jugar en el Real Madrid no pasan desapercibidas en los despachos del Santiago Bernabéu. Que uno de los mejores jugadores del mundo diga abiertamente que quiere vestir de blanco casi que obliga a la entidad a actuar. Y en Concha Espina ya hacen cuentas para ir a por el belga en el próximo mercado de verano.

El Real Madrid puede hacerse con los servicios del belga con el montante que recibió de la Juventus por el traspaso de Cristiano Ronaldo. Y es que la entidad no incluyó en el último balance económico los 115 millones de euros que el equipo bianconero pagó por el portugués. Aun así, las cuentas ya cuadraban sin problema y había unos 190 millones de euros de saldo de tesorería, por lo que con esa cantidad recibida por CR7 se amplía ese remanente para fichar a Hazard y a cualquier otro objetivo.

Hazard sigue sin renovar

El belga no para de lanzar guiños al Real Madrid. Es consciente de ha llegado el momento y ha rechazado varias ofertas de renovación del Chelsea por lo mismo. Hace unos días dijo que en el mercado invernal no se marchará, y no va mal encaminado. El plan diseñado por la cúpula blanca pasa por ir a por Hazard en el mercado de verano porque si el belga no amplía su contrato con el club de Londres su precio bajará y se situará en torno a esos 100 millones de euros que quiere pagar el Real Madrid por él.

El modus operandi es similar al utilizado hace unos meses con Courtois. El Chelsea no puede arriesgarse a dejar escapar a Hazard gratis en 2020, por lo que el Real Madrid tiene claro que el club británico deberá sentarse a negociar y bajar el precio del belga, uno de los mejores jugadores del mundo en estos momentos tal y como demostró en el pasado Mundial de Rusia.