Marcos Llorente no descansa ni en Navidad: así corre por el desierto

Marcos Llorente no para ni de vacaciones. El mejor jugador de la final del Mundial de Clubes está pasando unos días en los Emiratos Árabes Unidos junto a su pareja, pero eso no es motivo para no seguir entrenando. En un vídeo publicado en las redes sociales se puede ver como el mediocentro corre por las dunas del desierto a gran velocidad.

La gran revelación de los últimos meses de 2018 para el Real Madrid es un trabajador nato. Cuida su dieta y su ejercicio al máximo para tener siempre el físico a punto y poder hacer a la perfección lo que más le gusta, que no es otra cosa que jugar al fútbol. Algo que hacer muy bien.

Llorente se ha ganado el derecho a tener su sitio en el Real Madrid. El canterano ha demostrado que está sobradamente preparado para obtener un papel protagonista en la plantilla del campeón de Europa y del mundo.