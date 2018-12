Vinicius está al dente

Vinicius Junior volvió a dejar verse en los pocos minutos que tuvo ante el Al-Ain. El brasileño salió en el 84' cuando el Real Madrid tenía sentenciado el Mundial de Clubes, pero no se escondió y dejó su sello en el último gol del partido, pues su disparo acabó dentro de la portería tras rebotar en Nader.

Vinicius Junior volvió a tener minutos al Al-Ain en la final del Mundial de Clubes y volvió a ser determinante en otro gol de los blancos. El brasileño salió con el partido sentenciado, los blancos estaban a poco más de seis minutos de proclamarse campeones del mundo de nuevo, tras ir ganando 3-0 a los emiratís. Aún así, le dio tiempo a sacarse un chut que Nader desviaría a gol, haciendo el cuarto de los madridistas.

Apenas tuvo tiempo para deleitarse como le gusta, seis minutos más cuatro de prolongación, pero fueron suficientes para dejar de nuevo su firma en el partido. Y es que cuando Vinicius está en el campo y toma el balón en una jugada de ataque de los blancos, irremediablemente pasan cosas.

A la perla del Real Madrid le gusta mostrarse. El canarinho no se esconde y trata siempre de encarar buscando la portería. Prueba de ello es que haya intervenido de forma directa en ocho tantos de los madridistas en los 10 partidos en los que ha saltado con el primer equipo al césped. Sólo ha hecho un tanto, en la vuelta frente al Melilla, pero ha dado un total de cinco asistencias y, de dos disparos suyos rebotados en un rival, han llegado sendos goles en propia puerta.

El jugador sigue enseñando que tiene hambre de hacer cosas importantes en el Real Madrid. No es titular aún, pues delante tiene a jugadores de enorme talla, ha consagrados, pero no pierde la fe en serlo. Él no se esconde nunca, siempre que tiene la oportunidad trata de hacer algo distinto. Encara, caracolea, busca generar la ocasión… y así es como finalmente llegan los goles.

Sus números no tienen nada que envidiar a los de los grandes jugadores. Teniendo en cuenta que sólo ha jugado 349 minutos como integrante de la primera plantilla, sus registros son realmente buenos. Habiendo participado en ocho tantos, tener a Vinicius en el terreno de juego le supone al Real Madrid de Solari que este participa en un tanto de los blancos cada 43 minutos.

El brasileño continúa con su progresión y lo hace poco a poco. Sin tener mucho tiempo, pero dejándose ver cada vez que le dan la oportunidad. Vinicius quiere ser el futuro del conjunto madridista y siempre que puede trata de demostrarlo. La promesa blanca tiene ganas de demostrar que a sus 18 años puede ser un jugador de enormes garantías para los intereses del técnico argentino.