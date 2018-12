Luis Enrique defiende a Isco: “Me gusta mucho, su calidad es indiscutible”

El seleccionador de la Roja, Luis Enrique, acudió como invitado de honor a la gala de los Premios Quini. Allí mostró su apoyo a Isco Alarcón ante la falta de minutos del malagueño en el Real Madrid. "Su calidad no se puede discutir" dijo de él y admitió que no tiene dudas de que entrará en las próximas convocatorias de la Selección

El seleccionador español, Luis Enrique, acudió a la gala de los Premios Quini, en Gijón, y allí dio su opinión sobre el asunto Isco. Pese a que el malagueño no está contando con minutos desde la llegada al banquillo de Santiago Solari, Luis Enrique mostró su apoyo al centrocampista malagueño y afirmó que “su calidad no se puede discutir”, por lo que no cree que tenga problemas para entrar en la próxima lista de marzo.

Luis Enrique fue el invitado de honor en la gala de los Premios Quini, organizada por el diario El Comercio y la Federación de Peñas, a la que asistieron los presidentes del Sporting y Real Oviedo, Javier Fernández y Jorge Menéndez Vallina, respectivamente. “Quini estaría muy contento de vernos a todos reunidos aquí. Su grandeza era unir a equipos como Sporting y Oviedo”, dijo el seleccionador, quien además se puso la camiseta del Sporting, homenaje a Quini.

El técnico asturiano respondió a los medios tras la gala y dio su opinión sobre uno de los temas de los que más se está hablando: la suplencia de Isco. Al malagueño se le acusa de no estar en un gran estado de forma pero Luis Enrique se mostró tranquilo y le dio su apoyo. “Me gusta mucho, el pasado Mundial estuvo a un nivel muy alto y su calidad nadie la va a discutir. Su estado de forma y los minutos indicarán las posibilidades, pero lo he llamado las seis ocasiones, por lo que más que en mis palabras, fijaos en mis hechos”, apuntó Lucho.

En septiembre, la Roja jugará uno de los partidos de la clasificación a la Eurocopa 2020 en territorio asturiano, en concreto el partido ante las Islas Feroe en el Molinón. Sobre ello, se pronunció Luis Enrique. “Siempre he caído de pie en todos los sitios en los que he estado. Y ahora tengo la fortuna de jugar contra el mismo rival, contra Islas Feroe, al que me enfrenté como jugador también en Gijón. Esta vez como entrenador para recordar a Quini y sumar los tres puntos”, indicó el seleccionador.