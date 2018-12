El Real Madrid planea pagar 10 millones de euros al Manchester City por Brahim Díaz para evitar que los jeques se enfaden El club blanco se podría hacer con sus servicios a coste cero si le contrata en verano

Brahim Díaz será jugador del Real Madrid salvo sorpresa inesperada. La entidad presidida por Florentino Pérez se hará con los servicios del joven talento español y continuará con su política de fichar a las mejores promesas del momento. La intención del club es ficharle en el mercado de invierno y que se incorpore a la primera plantilla en enero. Luego será Solari quien decida si se lo queda, refuerza al Castilla o se marcha cedido a algún equipo de Primera.

A pesar de que el Real Madrid podría hacerse con Brahim a coste cero si espera a contratarle a partir del 30 de junio, desde el Santiago Bernabéu tienen muy claro que no quieren comenzar una guerra innecesaria con un club como el Manchester City, por lo que no se harán con Brahim sin desembolsar nada. “Nos tocará pagar algo por el jugador, ya que no queremos que los jeques se sientan ofendidos“, aseguran en la cúpula. Desde la casa blanca son conscientes que no merece la pena enfadar a uno de los equipos más poderosos económicamente del momento, ya que tienen el potencial necesario para fichar a cualquier futbolista madridista.

Por lo tanto, la idea del Madrid es pagar 10 millones de euros al Manchester City. De esta forma, rebajarían las pretensiones económicas iniciales de los ingleses, que son de 20 kilos, y tendrían un buen gesto con los citizens al no llevarse gratis a Brahim.

Sin minutos con Guardiola

El Real Madrid no es partidario de aumentar la plantilla en este mercado de invierno. “Cómo vamos a fichar si Isco o Asensio no son titulares”, desprenden desde el club, pero con Brahim la situación es diferente. Exequiel Palacios, que se hará oficial su contratación tras la disputa del Mundial de Clubes, tiene muchas posibilidades de llegar en julio de 2019, pero el malagueño no tiene minutos con Guardiola y quiere salir ya.

Tanto el jugador como el club son partidarios de dejar Inglaterra cuanto antes. Esta temporada tan sólo ha participado en tres partidos y en ninguno ha completado los 90 minutos. De hecho, sólo jugó un cuarto de hora en la Community Shield ante el Chelsea y ha tenido protagonismo en los dos encuentros de la Copa de la Liga, marcando dos tantos ante el Fulham. Por ello, ambas partes entienden que para no jugar en el City es mejor que se incorpore cuanto antes al Real Madrid.

Brahim es un atacante de 19 años, un mediapunta desequilibrante, rápido, con una calidad tremenda. Maneja a la perfección ambas piernas, y si sigue progresando como lo viene haciendo está llamado a ser uno de los mejores jugadores del mundo. En el Real Madrid lo saben desde hace tiempo, de hecho OKDIARIO fue el primero en informar del interés blanco allá por septiembre de 2017.