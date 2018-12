Keylor Navas se lo piensa

Está hundido por no haber jugado en Champions ante el CSKA Empieza a plantearse su salida en enero

Keylor Navas siempre ha tenido personalidad y coraje para pelear y trabajar para ganarse a sus entrenadores, pero esta temporada está siendo especialmente difícil para el guardameta costarricense, que vio como el Real Madrid fichaba a Courtois para que fuera el titular. La llegada de Solari todavía le vino peor, pues con Lopetegui al menos jugaba la Champions. Con el argentino, ni eso.

Y la gota que colmó el vaso fue lo que ocurrió este miércoles. El conjunto blanco no se jugaba absolutamente nada ante el CSKA porque ya tenía garantizado su pase a octavos como primero de grupo. En esas, Keylor Navas esperaba jugar en el Bernabéu, aunque fuera un duelo intrascendente. Pero no fue así. Solari mantuvo a Courtois bajo palos, una decisión que ha terminado de hundir al meta tico, que ya no sabe qué hacer para poder ganarse algunos minutos.

Queda claro que Keylor Navas va a jugar sólo la Copa del Rey. Y el costarricense cree que Solari está siendo muy injusto con él, porque desde que llegó al Real Madrid allá por el año 2014 se ha dejado la vida por el club, y ahora se siente casi apartado, condenado al banquillo haga lo que haga. Una situación que hace que incluso empiece a plantearse su salida del equipo merengue en el próximo mercado invernal.

Keylor estaba decidido a quedarse y pelear el puesto, de hecho podría renovar para mejorar sus condiciones. Pero ya no ve tan lejano buscarse equipo en enero. Es complicado que se marche porque el Real Madrid quiere que siga siendo el segundo portero, pero no imposible. El malestar del tico es importante y su intención es escuchar todas las propuestas que le lleguen, porque sabe que en el conjunto blanco sólo va a poder jugar la Copa del Rey de aquí a final de temporada.