Odriozola: “¿Cristiano? Ya es pasado, este equipo es una familia y me ha sorprendido la humildad de todos”

Álvaro Odriozola será titular en el duelo que disputarán Real Madrid y CSKA de Moscú en el Bernabéu. El lateral madridista dio su opinión sobre las palabras de Cristiano Ronaldo, en la rueda de prensa previa al choque donde los madridistas quieren revancha después de la derrota sufrida en el partido de ida.

Sensaciones en estos primeros meses

“Me estoy sintiendo bien y cómodo, para mí era un sueño estar aquí. Todo está siendo muy positivo porque estoy jugando partidos, estoy satisfecho porque el trabajado está dando sus frutos. No puedo estar más contento”.

Primer partido en Champions

“Será muy especial debutar en el Bernabéu en Champions, es algo muy especial. Tiene ese aura que nos da algo especial. Escuchar el himno va a ser precioso y maravilloso. Tengo muchísimas ganas”.

Lopetegui y Solari

“Yo tengo muchas cosas que agradecerle a Lopetegui. Él en su día tomó unas decisiones que respeto, no me queda otra. Cuando pasa eso tienes que trabajar aún más. Por suerte, con Solari cuento con más minutos y trato de depositar en el césped la confianza que me está dando. Estoy contento de estar contando tanto para Solari”.

Cristiano

“Yo tengo un respeto muy alto por Cristiano Ronaldo, que es una leyenda para el Real Madrid, pero creo que es pasado. No coincidí con él, pero por mi experiencia esto es una familia y me ha sorprendido la humildad de estos campeones del mundo y de la Champions. Me ha sorprendido el hambre que tienen y estamos unidos para pelear por el día a día”.

¿Es la Champions el gran objetivo?

“El gran objetivo es ganar cada partido. Esa es la mentalidad. En el Real Madrid te exigen ganar todos los títulos. Por supuesto que queremos la Champions, pero partido a partido tenemos equipo suficiente como para ganar todos los títulos. Esa es la clave del éxito”.

Mundial de Clubes

“Tengo muchas ganas de que llegue el Mundial de clubes. Tenemos la opción de ganarlo y estamos muy ilusionados. Nunca he jugado esta competición y va a ser muy bonito. Todos los equipos dan el cien por cien aunque no los conozcas tanto y es una competición muy difícil. Iremos a por todas”.

Carvajal

“Tengo una gran relación con él. Desde el primer momento y cuando coincidía con él en la selección me ha ayudado. Siempre he dicho que Carvajal es mi ejemplo, mi ídolo. Aprender de él es muy gratificante. Me ha dado muchos consejos. Tengo una relación magnífica”.

Vinicius

“Vinicius es un crack tanto como futbolista como persona. Para él es todo nuevo, es un futbol y una cultura diferente y se está acoplando muy bien”.

Benzema

“Antes de venir me gustaba muchísimo, y ahora estoy enamorado. Es un espectáculo entrenar con él, jugar con él. Es muy bonito de ver. Creo que para mí es el mejor nueve del mundo. Ha sido criticado pero se está viendo un cambio con él. Esa posición de liderazgo. Es algo muy bonito jugar con él”.

VAR

“Lo que hace es ayudar. Es una herramienta que me gusta. A los árbitros les va a venir bien para corregir errores. Es una herramienta muy muy buena y a mi me gusta”.