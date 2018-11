Inda: “Isco tiene una oferta del City y otra del Chelsea”

El malagueño atraviesa uno de sus peores momentos en el Real Madrid Si sigue jugando tan poco, podría buscar una salida en verano

Isco Alarcón atraviesa uno de sus peores momentos desde que llegó al Real Madrid en el verano de 2013, hace ya más de cinco años. Empezó la temporada siendo importante, era un fijo para Lopetegui. Pero la apendicitis que sufrió le hizo parar, y el malagueño no ha recuperado todavía su mejor nivel. No tiene esa chispa que necesita para ser desequilibrante, y Solari no ha dudado en sentarlo. Isco no ha sido titular en ningún partido desde que el argentino se sienta en el banquillo del Real Madrid, una situación que como siga siendo así hasta final de temporada puede ser insostenible.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, desveló las ofertas que tiene Isco para abandonar el Real Madrid. “Consideran que Isco no está metido en el grupo, que va a lo suyo, que tiene problemas de sobrepeso… Por lo que está pensando en irse a la Premier. Tiene una oferta del Chelsea y otra del City de Guardiola. Creo que en un estilo de juego como el City podría hacerlo muy bien. A Cristiano no le gustaba jugar con él porque decía que retenía mucho el juego”

Si el de Arroyo de la Miel no gana protagonismo conforme pasen las jornadas, se puede plantear marcharse del Real Madrid en verano pese a que tenga contrato en 2022. Y novias no le van a faltar, sobre todo en la Premier League. Los grandes clubes ingleses siguen a Isco desde hace tiempo y saben que la gran oportunidad para ficharlo sería un desencuentro de ese tipo.

El Manchester City de Guardiola es el equipo que más claro tiene el intentar el fichaje de Isco. El técnico de Santpedor cuenta en su plantilla con grandes centrocampistas, pero el ’22’ del Real Madrid podría suponer un salto de calidad superior para un equipo llamado a desplegar un juego vistoso en el que el internacional español encajaría a la perfección.

Momento complicado en todos los sentidos

Además de lo deportivo en sí, la relación con algún peso pesado del vestuario tampoco pasa por su mejor momento. Por otro lado, en la cúpula esperan mucho más de él. Creen que está fuera de forma y que debe dar un golpe sobre la mesa. Calidad tiene para ello, pero a veces le falta personalidad y responsabilidad en ese sentido.

En los despachos del Santiago Bernabéu siguen confiando en él. Isco renovó en septiembre de 2017 por cinco años, hasta 2022. Le ofrecieron ese contrato por algo, consideran que es un jugador diferencial y es uno de los baluartes del equipo. “Es intocable”, dicen de puertas para adentro en Concha Espina. Sin embargo, debe dar un paso adelante y demostrar sobre el césped esos galones que ya tiene, por cualidades y por los años que lleva en el club. Y si el equipo no cumple los objetivos a final de temporada, puede haber una limpia importante en el plantel…

En la Premier League saben perfectamente eso y alguno de los clubes más importantes de las islas británicas ya han contactado con el entorno de Isco para conocer su situación. El malagueño, de momento, no piensa marcharse del Real Madrid, donde es feliz y ha podido ganarlo todo como futbolista, pero si sigue participando tan poco con Solari todo puede cambiar en verano…