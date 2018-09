El museo de Cristiano Ronaldo insinúa que la FIFA les ha robado el The Best

Tras la gala de los premios The Best, donde Luka Modric fue el gran triunfador de la noche, la cuenta oficial de Instagram del museo de Cristiano Ronaldo hizo pública una foto acompañada de un polémico mensaje: “Estos trofeos nadie los roba, tienen alarma“.

El jugador de la Juventus no acudió a la gala que se celebró en Londres, al igual que Leo Messi. Esta decisión no gustó a la FIFA ni al mundo del fútbol en general, aunque parece que al entorno del portugués tampoco se ha tomado bien que el luso no fuese el ganador del premio.

Esta no es la primera vez que las personas de confianza de Cristiano alzan la voz tras una gala en la que CR7 no es el protagonista. Jorge Mendes, su representantes, ya afirmó que era “simplemente ridículo” que el delantero no ganara el premio como Mejor Jugador de la UEFA.

En los próximos meses se otorgará el Balón de Oro y, como Cristiano no sea el gran triunfador, es más que probable que personas cercanas al futbolista vuelvan a alzar la voz.