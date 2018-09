Inda: “Zidane le ha dicho a Mbappé que tiene que jugar en el Real Madrid”

Zinedine Zidane y Kylian Mbappé se encontraron en la gala The Best

Eduardo Inda acudió como cada lunes a El Chiringuito, donde tiene su sección de exclusivas y donde desveló una charla que mantuvieron Zinedine Zidane y Kylian Mbappé durante la gala The Best.

“En los prolegómenos de la gala se ha encontrado Zidane con Mbappé y había algún testigo”, comenzó diciendo Eduardo Inda. El ex entrenador del Real Madrid acudió a la entrega de premios The Best porque estaba nominado a mejor técnico del año, mientras que el futbolista entró en el once ideal de la temporada.

Eduardo Inda continuó desvelando los detalles de ese saludo entre Zidane y Mbappé. “El ex entrenador del Real Madrid le ha dicho textualmente: ‘Kylian, tú tienes que jugar en el Real Madrid”, contó en exclusiva el director de OKDIARIO.

Kylian Mbappé acaba de terminar su primera temporada como futbolista del PSG, pero el verano de 2017 el Real Madrid se interesó en él. El alto sueldo que ofrecían los parisinos hizo que el club de Chamartín se echase para atrás para no romper la escala salarial que impera en el vestuario blanco.