El palo de Maldini a CR7 y Messi: “Es un premio importante cuando lo ganas y cuando no”

Ni Messi ni Cristiano Ronaldo acudieron a los premios FIFA The Best, algo que sentó especialmente mal a la organización y a algunas de las leyendas que acudieron al evento. Uno de los que se mojó sobre esas ausencias fue el ex capitán del AC Milán, Paolo Maldini, quien dio un palo a los dos jugadores que han copado el premio en la última década.

“Es un premio importante cuando lo ganas y cuando no”, dijo el defensa italiano sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo –quien dijo que tenía que descansar– y Leo Messi –quien no acudió por motivos familiares–. Maldini no se mordió la lengua a la hora de opinar de los dos astros, que faltaron en la fotografía del once ideal del año de la FIFA.

“Nos aseguraremos de que sus trofeos les lleguen”, dijo Michael Ballack, quien presentó junto a Ronaldinho ese premio que distinguía a los mejores del año y que por duodécima temporada consecutiva contaba tanto con Messi como Cristiano. Su ausencia se hizo notar en una cita en la que tampoco estuvieron otros jugadores importantes como Neymar, Griezmann o Kroos.