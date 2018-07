Courtois sigue a la espera

En cuanto el Chelsea incopore a un nuevo portero, Thibaut Courtois viajará a Madrid para ser presentado

Tras ser elegido el mejor portero del Mundial, Thibaut Courtois está pasando unos días de vacaciones en Tenerife, a la espera de que el Chelsea fiche a un guardameta que lo sustituya en Stamford Bridge. En cuanto la firma se produzca, el belga viajará a la capital española para ser presentado en el Santiago Bernabéu como portero del Real Madrid.

Todo está cerrado y el recién elegido Guante de Oro del Mundial de Rusia ocupará la portería del Santiago Bernabéu. Pero falta que los blues encuentren un sustituto a su arquero durante las últimas cuatro temporadas. De momento, el Chelsea ha realizado un movimiento y ha incorporado al veterano Robert Green, que hará de tercer portero.

Green, de 38 años, llega libre al Chelsea tras dejar el Huddersfield Town. “Ha sido un torbellino de 24 horas. Estás pensando en tu carrera y hacia dónde quieres ir y luego recibes una llamada telefónica así. Fue una conversación corta”, decía el propio guardameta explicando su rápido fichaje por el Chelsea.

Vida normal en Tenerife

Courtois se está mostrando tal como es durante su estancia en la isla. Un chico tranquilo y cercano que no le niega una foto a nadie. En Tenerife está disfrutando con su familia después de un más que exigente Mundial del que salió como el mejor arquero del mundo.

Bien conocedor que el fichaje se cerrará más pronto que tarde, Thibaut Courtois desconecta jugando al padel y al fut-volley junto a los suyos. Cada día hace deporte en un club privado de Tenerife para no perder la forma y poder llegar en buenas condiciones físicas a la pretemporada del Real Madrid.

Reina podría ser la llave

El Chelsea busca un sustituto a Thibaut Courtois y alguien que haga competencia al otro portero, Willy Caballero. En los últimos días, ha sonado con fuerza la llegada de Pepe Reina pese a haberse incorporado recientemente al Milan. El español llegó libre al conjunto italiano y tendrá que competir con el joven Donnarumma.

Sin embargo, la llegada al banquillo blue de Maurizio Sarri, su ex entrenador en el Nápoles, ha abierto un nuevo escenario en el futuro del guardameta español: Reina medita un regreso a la Premier. La alta ficha del español haría que en Milán no vieran mal su salida, que además les dejaría unos 10 millones de euros en sus arcas. Esa es la cifra que según el diario The Sun estaría dispuesto a pagar el Chelsea por el guardameta, de 35 años.

Por el momento, Courtois sigue de vacaciones a la espera de que el Chelsea defina quién será su sustituto y pueda regresar a Madrid para ser presentado en el Santiago Bernabéu.