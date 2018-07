El Chelsea obliga a Hazard a pedir el ‘transfer request’

El Chelsea no quiere soltar a Hazard y la solicitud pública de que se quiere ir es la última vía que manejan en una Inglaterra sin cláusulas El club londinense podría pedir más de 200 millones por el belga

La relación de Eden Hazard con el Chelsea está a punto de quebrarse. El futbolista belga quiere salir, el Real Madrid es su principal destino y su actual club no le deja ir ni aquí ni a ningún sitio, por lo que tendrá que recurrir al transfer request tal y como ha podido saber OKDIARIO.

En Inglaterra las cláusulas de rescisión en el contrato de los jugadores no existen. Este mecanismo establecido en la Premier League trata de una solicitud pública en la que el protagonista expresa su voluntad de abandonar la entidad en cuestión durante la ventana de transferencias en cuestión.

Sin embargo, la situación de Hazard puede no avanzar ni con esta última vía. El Chelsea no está en la obligación de negociar con otro club -el Real Madrid en este caso- por lo que los deseos del belga pueden caer en saco roto. Según os estamos contando, en las oficinas de Stamford Bridge le dijeron al futbolista antes de final de temporada que si quería salir tendría que llegar con ofertas, pero no lo hizo. Ahora después de su espectacular Mundial -siendo Balón de Plata del mismo- no lo quieren vender de ninguna manera, por lo que el transfer request parece la única forma de forzar el divorcio.

De Sarri… y Courtois dependerá su futuro

Eden Hazard se quiere marchar del Chelsea por las buenas o por las malas. El hecho de que no vaya a jugar la Champions League esta temporada motivó su decisión y dos nombres aparecen con respecto a su futuro: Maurizio Sarri y Thibaut Courtois.

El primero será una de las claves de la operación como nuevo entrenador de los blues. Una conversación con el técnico italiano -como la que mantendrá por ejemplo Bale con Lopetegui– puede ser suficiente para seguir adelante con su plan establecido.

El del segundo es aún más claro tras las declaraciones de su compatriota y compañero de equipo después de firmar el tercer puesto del Mundial. Los dos belgas son un pack y ambos pueden tener que tirar de transfer request aunque el caso del guardameta parece más sencillo ya que acaba contrato antes.