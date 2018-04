Las notas de la Juventus: suspenso general

La Juventus de Turín se encontró con un gol muy rápido (minuto 3) que le cambió el planteamiento inicial de dos laterales largos en la banda izquierda -Asamoah y Alex Sandro- y le faltó creatividad en el centro del campo ante la baja de Pjanic. En la segunda mitad con los cambios no pudo hacer nada -Cuadrado fue el más salvable- por la eficacia blanca y la expulsión de Dybala que le dejó fuera de la Champions prácticamente.

Buffon · Aprobado

En quizá su última Champions, se volvió a encontrar con su bestia negra en estado puro. En el primero no pudo hacer nada pero en el segundo no se entendió con el jugador con el que más ha jugado en su carrera, Chiellini, a pesar de que paró el tiro previo a la genialidad de Cristiano Ronaldo y luego se comió el regate de Marcelo. Al final hizo una buena mano al luso precisamente.

De Sciglio · Suspenso

En el primer tanto madridista salió a Marcelo dejando sólo a su supuesto marcador, Isco. En ataque estuvo prácticamente inadvertido y el propio 22 blanco le volvió loco en cada lance en el que se lo cruzó. En el segundo y el tercero sólo pudo aplaudir ante otras dos jugadas para la historia siendo el más cercano en ambos.

Barzagli · Suspenso

Hizo un penalti a Benzema en el primero de Cristiano y aunque en el segundo no intervino en ningún momento, se le vio perdido en la defensa a pesar de su veteranía. Ya en el tercero se encontró con el tiki-taka madridista en el que no vio prácticamente el balón, entrado en la desesperación del marcador y el jugador menos.

Chiellini · Suspenso

Su fallo garrafal en el segundo decidió prácticamente el partido y casi la eliminatoria al no entenderse con Buffon cuando venía de cara. En el primero también dejó sólo a Cristiano gracias a la pantalla de Benzema y en el tercero, como toda la defensa, perdido ante el juego combinativo madridista.

Asamoah · Suspenso

Fue una de las sorpresas del once y en el minuto 3 el planteamiento del doble lateral ya no tenía cabida. En defensa no pudo hacer gran cosa hasta que fue cambiado pero casi no se le vio en ataque como se preveía con su inclusión en la alineación de Allegri.

BeNtancur · Aprobado

Era la otra novedad del esquema de la Juventus ante la baja por sanción de Pjanic y fue de lo más destacable a pesar de la superioridad en la medular del Real Madrid y la amarilla que le lastró. Se le vieron maneras de por qué dio el salto a Europa tan joven proveniente de Argentina.

Khedira · Suspenso

La sombra de lo que demostró por momentos en el Real Madrid. Ante la falta de Pjanic, llevó la responsabilidad de mover el balón y se vio que no es lo suyo. Fue el segundo cambio de Allegri por lo que se demuestra que no salió contento con él.

Douglas Costa · Aprobado

En la primera parte fue el jugador que más se movió del ataque bianconero pero junto al resultado fue perdiendo fuelle. Fue el tercer cambio de su equipo por jugar con diez jugadores y ante la falta de juego combinativo ya del ataque.

Alex Sandro · Suspenso

Fue un mal experimento el colocarle de extremo izquierdo y se demostró con el gol inicial en el que ya no tenía sentido este esquema. Cuando volvió al lateral sólo pudo ver las genialidades de Cristiano y Marcelo más de cerca que el primero.

Dybala · Suspenso

Quizá el más señalado de la derrota bianconera por su doble amarilla que dejó a su equipo ya casi fuera de la eliminatoria. Aunque en la segunda parte se le pudo ver más móvil y pudo marcar un gol con una falta rebotada por Cristiano, pecó de juventud con una entrada en el centro del campo ya con cartulina.

Higuaín · Suspenso

De nuevo volvió a fallar en una de las grandes citas y en todas las que tuvo se encontró con Keylor Navas y su poca eficacia de cara a gol. En ataque junto a Dybala se atropellaron por momentos y Sergio Ramos junto a Varane le secaron una noche importante más.

___________________________________________

Mandzukic · Sin calificar

Prácticamente estuvo inadvertido ya que salió con un jugador menos en el campo y no se pudo ver el jugador de la pasada final de la Champions, dónde fue el mejor.

Cuadrado · Notable

A pesar de sus pocos minutos sobre el campo tuvo una de las ocasiones más claras en la última jugada del partido y antes quiso sacar algo de orgullo para poder marcar un gol que diese esperanzas para la vuelta.

Matuidi · Sin calificar

Tocó prácticamente dos balones en el poco rato que jugó y fue otro de los jugadores sombra de lo que demostró en el PSG, dada su suplencia siendo uno de los fichajes de su equipo el pasado verano.