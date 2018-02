Mourinho quiere a Kroos a toda costa

José Mourinho está loco por Kroos y está dispuesto a hacer cualquier cosa para fichar al jugador del Real Madrid. El centrocampista alemán es el objetivo número 1 del entrenador portugués de cara al mes de junio y eso ya lo sabe todo el mundo en Inglaterra. Desde las islas siguen insistiendo con el posible fichaje que no será fácil, puesto que el germano es una de las piezas claves dentro del Real Madrid y en la cúpula del club blanco no consideran su marcha.

De unas semanas a acá vienen apareciendo rumores desde Inglaterra sobre las intenciones de Mourinho, pero en los últimos días se han hecho más fuertes. Concretamente han sido el Daily Mail y The Independent los que han informado sobre el posible fichaje de Kroos por el Manchester United. De hecho, el Mail publicó que el fichaje de la estrella alemana sería para contentar a Pogba, ya que las relaciones entre el entrenador y el galo no pasan por su mejor momento y esto sería una forma de subirle la autoestima.

Y en rueda de prensa José Mourinho se han encargado de dejar claro que ficharán a un centrocampista pero aún no se ha atrevido a decir el nombre del madridista. “Necesitamos fichar a un jugador en el centro del campo. Vamos a perder a Carrick y necesitamos un balance en el equipo. Muchos de vosotros decís que necesitamos un delantero, un extremo derecho, un extremo izquierdo y lo cierto es que me podéis acusar de muchas cosas pero no de mentir. Estamos buscando un perfil y vamos a intentar fichar a un centrocampista“, afirmó el entrenador portugués.

Así, con estas declaraciones, encima de la mesa The Independent informa en su edición del martes que ese centrocampista tiene el nombre de Kroos. Según informa el mismo medio, en el club inglés habrían llegado los rumores de que en el Real Madrid se va a renovar la plantilla este verano y por ello intentarán hacer una oferta para comprobar la resistencia del conjunto blanco.

Al United, no

Mucho tendrían que cambiar las cosas para que el Real Madrid acceda a vender a Kroos al United, algo que se considera hoy en día como una utopía en la cúpula del Real Madrid. Las recientes negociaciones entre ambos clubes han deteriorado mucho las relaciones entre ambos y por nada del mundo venderá el conjunto blanco a uno de sus jugadores franquicia a un club que se mostró tan poco accesible con De Gea, por ejemplo.

El traspaso frustrado de Álvaro Morata la pasada temporada terminó por enturbiar las relacione entre dos clubes que podrían volver a chocar este verano en una posible intentona blanca por David de Gea. Esa será la única posible conversación entre ambos este verano, porque que Kroos fiche por el United a día de hoy parece ciencia ficción, aunque José Mourinho esté loco por él.