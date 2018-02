“Que se olviden del Bernabéu”

Como cada año en el que el Barcelona llega a la final de la Copa del Rey, empieza la polémica por la elección de la sede. En Can Barça empiezan a hacer presión para jugarla en el Santiago Bernabéu. Los catalanes sueñan con celebrar un título en el estadio del eterno rival, pero no será así. De hecho, en Concha Espina tienen muy claro que la final entre el Sevilla y el Barcelona no se jugará en el Bernabéu.

El Real Madrid se niega a ceder su estadio. Es simple, pero año tras año parece que en tierras catalanas no se entiende. La entidad madridista no está obligada ni necesita poner excusas de obras y otro tipo de cuestiones. El Real Madrid no se va a ofrecer para organizar la final de la Copa del Rey, por lo que no habrá posibilidad alguna de que se dispute en Chamartín.

Comienza la partida

El turno es ahora de la Federación y de los equipos implicados. El presidente del Sevilla está ya haciendo presión para intentar que la final de Copa se dispute en la capital andaluza, sea en el Sánchez Pizjuán o en el Estadio Olímpico de La Cartuja. Pero el Barcelona no quiere que se dispute en territorio enemigo y con tal de intentar ridiculizar al Real Madrid va a intentar que sea en el Bernabéu, al menos de cara a la galería.

Los socios madridistas se niegan de lleno a ver su estadio vejado con pitos al himno de España y bandera de signo independentista. El Bernabéu es un estadio de cinco estrellas, pero ni mucho menos tiene la obligación de albergar a una afición que además no promete un comportamiento cívico y respetuoso para con las instalaciones blancas.

En cualquier caso, todo apunta a que será en el Wanda Metropolitano, aunque para ello habría que aplazar el partido de Liga que juega el Atlético ese fin de semana en casa o ponerlo en lunes. De hecho, parecía tan pactado que la final sería en el Wanda que el propio Koke dijo esto tras caer eliminados en el torneo del KO: “Teníamos muchas esperanzas en esta Copa por jugarse la final en nuestro estadio”.