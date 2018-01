Hazard regaña a su padre por hablar del Real Madrid pero no aclara su futuro

Eden Hazard admitió haber hablado con su padre después de que éste diera a entender que no renovaría con el Chelsea para irse al Real Madrid. “Mi padre dijo cosas feas sobre el Real Madrid y ya hablé con él”, comentó el crack belga, que siguió sin dar pistas sobre su futuro: “Estoy feliz pero después de la temporada veremos”.

“Mi hijo ha rechazado una extensión de contrato para poder, llegado el caso, atender al interés del Real Madrid, donde se vería bien”. Son las palabras que manifestó a finales de diciembre a Le Soir Thierry Hazard, el padre de la estrella del Chelsea, un viejo objetivo del club blanco desde hace años.

Aquellas palabras dieron lugar a un océano de especulaciones y rumores acerca de la marcha de Hazard al Real Madrid, ya que desde hace años ha estado relacionado con el club blanco y que es uno de los jugadores que más gustan a su técnico, Zinedine Zidane. El belga siempre ha estado en la agenda de la casa blanca y este verano su nombre volverá a cobrar fuerza.

Este domingo, tras la victoria del Chelsea en Brighton, en la que Hazard marcó dos goles, salió al paso de esas declaraciones cuando le preguntaron si su padre se había metido en problemas: “Sí. He hablado con él, no os preocupéis. Mi padre dijo cosas malas”.

El futbolista belga insistió en que su deseo es permanecer en Londres, al menos durante la presente campaña, pero no aclaró donde estará su futuro después del verano: “Estoy centrado en el Chelsea. Tengo dos años más de contrato y estoy feliz aquí. Como ya he dicho diez veces, quiero terminar este año y después ya veremos, pero estoy feliz aquí”.

Hazard no cierra la puerta a lo que podría pasar más allá del próximo verano, porque sabe que el Real Madrid volverá a llamar a su puerta, pero aunque el club londinense insiste en que no hay ninguna oferta de renovación sobre la mesa, Abramovich prepara una de 17,7 millones de euros para convencerle de que no se marche a España. Algo más de 340.500 euros a la semana que podrían lograr que continuara en Stamford Bridge después de junio de 2020, fecha en la que expira su acuerdo con el equipo que dirige Antonio Conte.