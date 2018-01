Guedes encaja

Gonçalo Guedes se ha convertido en el jugador de moda de LaLiga. El extremo del Valencia está completando una gran temporada, lo que ha despertado el interés del Real Madrid. El jugador encaja en los planes del conjunto madridista, que en los últimos años viene fichando a jóvenes promesas. Sin embargo, Guedes se está confirmando en el equipo ché como una realidad, por lo que desde el Bernabéu le ven como uno de los principales objetivos de cara a reforzarse el próximo verano.

La situación contractual del futbolista no es fácil. Está cedido por el PSG y, pese a que el Valencia ha intentado abordar su fichaje, no lo ha conseguido. En el Real Madrid, los informes presentados sobre el jugador son positivos. Su calidad y juventud hacen ver en él a un nuevo Di María, que tan bien le vino al conjunto blanco en su etapa en el Bernabéu.

El precio establecido por los parisinos es de 40 millones de euros. Una cantidad jugosa, teniendo en cuenta como se ha puesto el mercado en los últimos años. A favor del Madrid hay varios factores. El primero de ellos es la necesidad de Al-Khelaifi por liberar presupuesto. El Fair Play Financiero ahoga al club y necesitan liquidez para afrontar el pago del fichaje de Mbappé y no ser sancionado por la FIFA. Además, a día de hoy, el jugador no tendría un puesto dentro del once del PSG.

Otra de las razones positivas para la entidad de Chamartín es que el jugador no pertenece al Valencia, y por lo que parece no lo fichará. Por tanto, el club de la capital del Turia no puede entrometerse en las negociaciones y evitar que el luso termine de blanco. Como sí hicieron en múltiples ocasiones, la última, con Rafa Mir.

Sin embargo, la sobresaliente primera vuelta completada por Guedes esta temporada ha hecho que los madridistas no sean los únicos que estén detrás del joven portugués. También ha llamado la atención de otros equipos como el Manchester United o el Bayern. Por lo que el conjunto madridista podría verse envuelto, de nuevo, en un nuevo culebrón el próximo verano. Esta vez, por la perla de 21 años que juega en el Valencia.