Zidane se cierra en banda: “Ni un portero, ni un delantero, no quiero a nadie”

“Ni un portero, ni un delantero. No quiero a nadie. No necesito a nadie y ya está. Para que sea muy claro: no quiero a nadie. Estamos aquí, empezamos con una plantilla y creo en mis jugadores”. El Zidane más serio asomó en la rueda de prensa previa al partido del Real Madrid ante el Numancia y volvió a sacar la cara por su plantilla y a cerrar la puerta a la posible llegada de refuerzos en el mercado invernal.

Además, Zinedine Zidane se mostró molesto con aquellos medios que han publicado que el técnico madridista está echando un pulso al club por los fichajes. “Lo digo porque creo en mi plantilla y no voy a dejar de creer en ella por varios malos resultados sí creía en ellos hace tres meses. Eso no significa que yo eche un pulso ni a mi presidente ni a mi club. Quienes dicen eso no me conocen“.

Y concluyó con una reflexión muy clara: “Yo estoy de paso aquí y nadie está por encima del Real Madrid. No voy a echar nunca un pulso al club, ni a mi afición ni a mi presidente que me ha puesto aquí. Yo voy a defender a muerte a mi plantilla, porque creo en ella y creo en lo que hago. Iré con ellos hasta el final, hasta que me cambien”.