La reacción viral de Verstappen al espectacular adelantamiento de Alonso a Hamilton en Brasil

Hasta Max Verstappen se quitó el sombrero por las hazañas de Fernando Alonso durante el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 celebrado el pasado fin de semana. En las últimas horas se ha convertido en viral la reacción del. campeón holandés al adelantamiento que el español realizó a Hamilton en la primera vuelta de una de las mejores carreras en la trayectoria del bicampeón del mundo.

Max Vertappen reaccionó con una mezcla de sorpresa y admiración al adelantamiento magistral que Fernando Alonso hizo a Hamilton en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Después de una salida que se tuvo que repetir por el accidente entre Albon y Magnussen, el piloto español salió por detrás del inglés y se puso en tercera posición después de pasar de forma espectacular al siete veces campeón del mundo.

El adelantamiento de Alonso a Hamilton pasó desapercibido porque el piloto español mejoró su actuación con una batalla memorable con Sergio Pérez que ya es historia de la Fórmula 1. Durante varias vueltas el asturiano aguantó los ataques del Red Bull del Mexicano hasta que finalmente fue adelantado por un coche superior en la última vuelta de la carrera. Pero lo mejor estaba por llegar, ya que el bicampeón del mundo demostró porque es uno de los mejores de la historia para adelantar en los últimos metros a Checo.

La llegada del Aston Martin de Alonso y el Red Bull de Sergio Pérez en meta fue lo mejor de un Gran Premio de Brasil, pero a Max Verstappen le impresionó otra cosa: el espectacular adelantamiento del piloto español a Hamilton para colocarse en una tercera posición que acabó conservando de forma heroica. Así se lo hizo saber con un gesto antes de que ambos, junto con Lando Norris, subieran al podio del circuito de Interlagos.

Por todos es sabida la admiración que tiene Max Verstappen por Fernando Alonso y esta es mutua. «Es curioso, porque pertenecemos a generaciones lejanas, incluso corrió contra mi padre Jos», dijo hace poco el tres veces campeón del mundo de forma consecutiva cuando fue cuestionad por el piloto español hace unas semanas.

«Pero tenemos un enfoque muy similar. Amamos profundamente las carreras. Prueba de ello es que Fernando Alonso, a sus 42 años, sigue siendo tan competitivo. Le admiro. Y luego, como persona, es súper simpático conmigo. No presume de sus títulos, no se pone por encima de los demás, sigue siendo él mismo. Podemos hablar de todo de forma natural y relajada, sin complicaciones. Es un buen modelo a seguir». Estas palabras salieron de la boca de un Max Verstappen que en Brasil soltó el último gesto de admiración hacía un Fernando Alonso que sigue llevándose los elogios de los más grandes.

One day they'll sit in the correct seats, Sunday was not that day 🪑😅#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/pCiFLXQR0Q

— Formula 1 (@F1) November 7, 2023