Las razones para temer un batacazo del Real Madrid contra el Ajax

La doble derrota del Real Madrid en los Clásicos contra el Barcelona ha hecho saltar las alarmas una vez más en el madridismo. El proyecto de Santiago Solari no acaba de asentarse por diversos motivos, y la visita del Ajax con el pase a cuartos de final de la Champions League en juego no llega en el mejor momento para la entidad.

El resultado de la ida imposibilita el no ser optimistas de cara a la presencia del Real Madrid en el bombo de clasificados a cuartos de la Champions. Los blancos deben defender el 1-2 cosechado en Amsterdam ante su público y en su competición fetiche, que además es la única en la que mantienen opciones de vencer. Sin embargo, las sensaciones del equipo han provocado una corriente negativa que obliga a indagar en la siguiente cuestión. ¿Puede el Ajax eliminar este martes al Real Madrid?

El Ajax dominó en la ida

Las remotas posibilidades del equipo holandés, alejado de la máxima competitividad más allá de la Champions League y con un bloque inexperto, se multiplicarían si nos paramos a analizar el partido de ida, en el que el Madrid logró lo más importante, la victoria, pero se vio sometido durante el grueso del encuentro al juego de presión y creación del Ajax. Si este panorama se repite en la vuelta, los blancos podrían pasarlo muy, muy mal para avanzar a cuartos.

El Madrid flojea en el Bernabéu

El Santiago Bernabéu es uno de los estadios más respetados de Europa por cada club que lo visita, pero en los últimos tiempos, las estadísticas del Real Madrid como local hacen pensar en la derrota como una realidad. No en vano, los tres últimos partidos del combinado dirigido por Santiago Solari como local se han saldado con un triunfo del rival –Girona y el Barça por partida doble–, algo a lo que hay que sumar los dos últimos precedentes en eliminatorias en la máxima competición continental frente a Juventus –derrota por 1-3– y Bayern –empate a dos–.

Tadic, De Jong o Ziyech sueñan con la remontada

La plantilla del Ajax no ayuda a pensar en un partido tranquilo para el madridismo. Desparpajo y calidad no le falta a Eric Ten Hag, que a buen seguro planteará un partido ofensivo y en el que Ziyech, Tadic, De Jong o incluso Huntelaar puedan campar a sus anchas, mientras De Ligt comandará la defensa en busca de evitar el gol madridista y seguir soñando con la machada.

Solari necesita gol

Un tanto de los blancos complicaría aún más las cosas al conjunto holandés, pero no hay que olvidar que en este pequeño rally de Clásicos el Madrid no ha logrado un sólo gol en 180 minutos. Para subsanar este problema, Solari deberá pensar en una alternativa goleadora que no reste solidez al grupo. Lo de Bale ha caído por su propio peso debido a la desidia e irregularidad del jugador galés, pero Marco Asensio, Isco o Mariano podrían ser recuperados para añadir peligro a la portería y quitar peso de la espalda de Vinicius a la hora de iniciar las ofensivas.

El barco madridista, sin capitán

El partido contra el Ajax es la primera final que jugará el Real Madrid en el tramo final de campeonato, ya sin colchón después de la eliminación de Copa y la pérdida virtual de la Liga, y la ausencia de Sergio Ramos puede pesar y mucho a la hora de sostener al equipo. El ‘4’ vio la amarilla que completa ciclo en el partido de ida, y sus posteriores declaraciones harán que no juegue la vuelta ni tampoco una hipotética ida de cuartos de final. Varane y Nacho, ambos lejos de su mejor nivel, deberán liderar el equipo desde la defensa, y cerrar así las posibilidades de clasificación del Ajax.