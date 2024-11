Raphinha estalla: «Hacemos muchas cosas muy mal y por eso estoy enfadado»

Raphinha fue la voz más crítica del Barcelona tras el tercer trastazo consecutivo del equipo culé, el de este sábado en el partido contra Las Palmas en la jornada 12 de Liga (1-2). La primera derrota de la temporada en el Olímpico de Montjuic le dolió mucho al brasileño, que se mostró enfadado y breve en sus declaraciones ante la televisión después de la conclusión de un choque en el que él fue el autor del único gol de los suyos.

Sus respuestas fueron lo más cortas posible, lo que demostró un cabreo tremendo el jugador y capitán del Barça. «Creo que bajamos el nivel de lo que estamos haciendo. Esto nos está complicando durante los partidos. Tenemos que mejorar lo que estamos haciendo mal», afirmó. «Estamos haciendo mal muchas cosas», sentenció, para luego decir que «sí» estaba siendo muy crítico y que «sí» estaba enfadado.

Posteriormente, procedió a marcharse, aunque en otras declaraciones trasladó su malestar al juego de Las Palmas y la actuación de los árbitros: «No quiero hablar porque lo pueden utilizar en mi contra y sancionarme. Pero en la segunda parte solamente se jugaron 30 minutos en vez de los 45 reglamentarios. Ellos saben lo que hacen mejor que yo».

Raphinha instó a sus compañeros a «dar la vuelta» a este bache en Liga, en la que el Barça suma un punto de los últimos nueve posibles, en el partido del próximo martes contra el Mallorca. El brasileño, que ante Las Palmas anotó su decimocuarto gol de la temporada, puntualizó que a él no le importa marcar y que su único objetivo es ganar partidos.

El enfado de Raphinha

Preguntado por el gol, Raphinha dijo que no le «importa» y que la «victoria» era su único objetivo. «No ganamos y no salgo satisfecho con el partido», remarcó. Por otro lado, Fermín López admitió que el Barça tiene que hacer «autocrítica» y «corregir errores».

En declaraciones a Esport3, el centrocampista andaluz negó que los últimos pinchazos ligueros se deban a una hipotética falta de confianza: «No hemos perdido la confianza, todos confiamos en nosotros, en el cuerpo técnico y creo que volveremos a hacer los que estábamos haciendo. Tenemos que ser positivos».

Fermín reconoció que no completaron un buen partido y que no estuvieron «finos», especialmente de cara a portería. «Hemos tenido muchas ocasiones para marcar goles», señaló. Sobre un posible penalti a Pau Cubarsí en los últimos compases del encuentro, Fermín opinó que hubo un pisotón y que desconoce las razones por las que el árbitro no pitó falta.