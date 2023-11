«Raphael Dwamena ha fallecido por una decisión personal»

El mundo del fútbol sigue de luto tras conocerse la trágica muerte de Raphael Dwamena, ex delantero del Levante y del Real Zaragoza que falleció este sábado tras desplomarse durante un partido en Albania. Por voluntad propia, el futbolista decidió quitarse el desfibrilador que le insertaron tras sufrir episodios similares años atrás, una decisión que le ha acabado costando la vida, tal y como explica su cardiólogo en el Zaragoza, el doctor Antonio Asso.

En una carta publicada por el Heraldo de Aragón, Asso insiste en que era firme partidario de que Dwamena dejase el fútbol al máximo nivel: «Logramos convencerle de la imperiosa necesidad de implantarle un desfibrilador para al menos garantizarle la vida, a la par que desaconsejamos la práctica profesional deportiva».

El cardiólogo recuerda la figura personal de Dwamena, alguien «sin aires de estrella». «Depositó en nosotros toda su confianza, y tras implantarle el desfibrilador marchó fuera de España. A veces me solicitaba algún consejo puntual que yo respondía de buen grado». No obstante, el doctor era consciente de que no escuchaba sus sugerencias ni las de ningún otro cardiólogo que le aconsejara dejar el fútbol: «Estaba empeñado en seguir su carrera profesional por encima de todo y acabé perdiendo la esperanza de influir en él».

Dwamena se quitó el desfibrilador

El desfibrilador fue el responsable de salvarle la vida en una ocasión, pero la decisión de quitárselo acabó con su vida.»Ha fallecido como consecuencia de una respetable decisión personal, pero si no se hubiese explantado el desfibrilador Raphael seguiría vivo», sentencia Antonio Asso en la carta que ha querido hacer pública en los medios de comunicación.

Y es que Dwamena ya había tenido más de un susto durante su carrera deportiva. Pero esta vez, el futbolista africano falleció en el hospital tras un intento de reanimación sobre el terreno de juego. Hace varios años le detectaron problemas cardíacos, lo que propiciaron su salida del Real Zaragoza allá por 2019. El delantero ghanés llegó a disputar nueve partidos con el conjunto maño antes de marcharse.

Varios sustos previos

Ocurrió también en Austria, después de abandonar el fútbol español cuando tuvo otro gran susto. El jugador cayó desplomado en un partido de la Copa de Austria cuando jugaba en el BW Linz. Por fortuna, en aquella ocasión Dwamena pudo ser reanimado. Luego fichó por Vejle Boldklub, donde un control médico volvió a salir mal y le recomendaron la retirada, como también le aconsejaron los doctores del Zaragoza previamente. Pero Dwamena tenía claro que no quería colgar las botas, tal y como insistió en varias entrevistas.

«Si muero, esa es la voluntad de Dios. Me voy y punto. Olvidado. La gente a mi alrededor estará triste durante unas horas, o tal vez incluso unas semanas. Pero lo superarán y seguirán adelante. No vivo mi vida para complacer a las personas. Solo a Dios», decía a un medio alemán hace unos años. En 2020 también se refirió a su carrera en El Periódico de Aragón: «Siempre siento que no me pasa nada. Creo que Dios es quien cuida de mi corazón. Puedo tener síntomas de problemas cardiacos u otras cosas, pero nunca tengo miedo. Dios está conmigo. Cada médico tiene sus propias opiniones y las respeté, busqué distintas valoraciones. Respeto sus roles y trabajos, pero mi deseo era volver a jugar y hacer todo lo posible para lograrlo».