Rafa Nadal se rinde a Alcaraz tras perder su último duelo contra él: «Es un animal»

Rafa Nadal se rindió a Carlos Alcaraz sobre la pista, con el tenista murciano a su lado, tras perder el último duelo entre ambos en la semifinal del Six Kings Slams. Alcaraz derrotó al balear con un doble 6-3 y la leyenda se rindió al tenista español que está llamado a coger su relevo en este deporte.

«Ha sido un gran placer jugar esta semifinal con Carlos. Él ha sido demasiado bueno y está jugando fantástico los últimos años. Yo lo he intentado, pero no ha sido suficiente con un animal», señaló Rafa Nadal rindiéndose ante el tenis de Carlos Alcaraz.

«Desde que él nació, he perdido más que he ganado. Tenerle a mi lado me ha ayudado a superar los problemas que he tenido los dos últimos años», señaló el tenista balear sobre la presencia de su hijo en las gradas de Arabia Saudí.

También le pidieron a Rafa Nadal que no se retirase: «Creo que este viernes voy a entrenar porque es un día más para seguir mejorando de cara a la Copa Davis de Málaga. Quiero estar listo y ayudar en lo que sea».

«Siento el apoyo de todo el mundo. He tenido una carrera larga y exitosa y he intentado ser amable con toda la gente», valoró Rafa Nadal tras ser ovacionado por toda la hinchada local durante el partido.

«Me decían hace tiempo que venía alguien muy bueno y cuando entrenamos por primera vez en Australia me di cuenta de que tenía cosas que no tenían los otros», culminó Nada sobre Alcaraz.

Alcaraz supera a Nadal

Rafa Nadal bailó por última vez ante Carlos Alcaraz en un duelo generacional en el que el manacorí entrega el testigo de manera casi definitiva a su sucesor en lo más alto del tenis español. En Riad y como parte de la millonaria exhibición del Six Kings Slam, Nadal y Alcaraz se batieron en un duelo del que salió victorioso Carlos, más preparado por rodaje y nivel actual, frente a un Rafael que dio la cara e incluso pudo competir de tú a tú por momentos con un doble campeón de Grand Slam en 2024, hasta caer por 6-3, 6-3 en una hora y 20 minutos de máxima nostalgia al ver a Rafael Nadal Parera en su penúltimo torneo antes de la retirada.

Con 38 años y de vuelta por primera vez tras los Juegos Olímpicos de París, el nivel de Rafa Nadal demostró estar limitado, si bien su histórico gen competitivo le llevó a presentar batalla a Carlos Alcaraz, mucho más rodado, exuberante en lo físico y preciso en lo técnico. La diferencia de armamento haría que la balanza se decantara por su propio peso, pero Nadal sí tuvo para levantar al público saudí de sus asientos en más de una ocasión e incluso para sonreír, de manera irónica, como si él mismo comprobara que aún está para algún asalto más allá de la fecha de su adiós.