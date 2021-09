Rafa Nadal ha presentado esta mañana el documental sobre la Rafa Nadal Academy, Construyendo campeones, que se estrenará el viernes 17 y en la que se podrá ver cómo es el trabajo diario en el centro para formar a las futuras estrellas del tenis. El balear ha hablado también de cómo se siente tras someterse a un nuevo tratamiento en el pie, por una lesión que le tendrá apartado de la pista lo que resta de año. «Uno tiene que ser realista, el reloj no para. Pero sigo teniendo la ilusión y voy a luchar para volver», aseguraba el español.

Sin muletas, Rafa Nadal asistía este miércoles a la presentación del documental sobre su academia en Manacor. Una producción grabada durante un año y que será estrenada este viernes de manera simultánea en Amazon Prime y en Movistar +. En él se podrá ver cuál es el método con el que trabajan día a día con los jóvenes tenistas para hacer de ellos grandes profesionales de la raqueta en el futuro. Algunos de ellos ya están obteniendo sus frutos, como Dani Rincón, reciente ganador del US Open Junior.

Uno de los grandes focos de interés era conocer el estado de Rafa Nadal, después de someterse a un nuevo tratamiento para tratar una dolencia en el pie que arrastra desde los inicios de su carrera y que le ha dejado fuera del circuito en el último tramo del año. «Bien, he estado mejor, aún un poquito dolorido. Una época complicadilla a nivel personal y profesional, pero con la ilusión de mejorar, de encarar un proceso que va a ser difícil, doloroso, pero que tengo que recorrer para intentar ponerme en situación de volver a luchar por lo que quiero y estoy determinado a hacerlo», declaraba Nadal.

«En el guion estaba jugar el US Open, Wimbledon, la ilusión de Tokio… No estaba estar cojo a día de hoy, con muletas hace unos días, pero los guiones están para no seguirlos al pie de la letra. Es básico adaptarse y aceptar las cosas como vienen. Me han tocado muchas cosas mejor de lo que había soñado jamás, pero también cosas complicadas a nivel de lesiones. Pero siempre ha habido la forma de salir adelante. Con los años uno tiene que ser realista, el reloj no para. Pero sigo teniendo la ilusión y con estas cosas también. Voy a luchar para volver», aseguraba el balear.