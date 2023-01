Rafa Nadal – Draper: partido del Open de Australia en directo

Rafael Nadal y Jack Draper se miden en el partido estrella de primera ronda del Open de Australia 2023. El tenista balear, actual número dos del ranking ATP y vigente campeón del torneo, debuta con el objetivo de ir sumando sensaciones y, por supuesto, de vencer a un rival joven, zurdo y muy prometedor que promete grandes cosas a medio y largo plazo.

Rafa Nadal – Draper, en directo

7-5, 2-6. ¡Set, DRAPER!

Empate a uno y camino del tercer set después de un parcial para olvidar para Nadal. Comienza un tercer set que será clave para el devenir del encuentro. Rafa, en peligro.

7-5, 1-4. ¡Primer juego para Nadal!

Sufriendo muchísimo y sin buenas sensaciones, pero Nadal consigue llevarse el primer juego para su casillero en este segundo set. Tendrá que seguir remando el balear ante un Draper excelso hasta el momento.

7-5, 0-3. Nadal se hunde en el set

Segundo break consecutivo para el tenista británico, que lo está bordando en este segundo set, con un Nadal descolocado y fuera de juego. Se necesita prácticamente un milagro para remontar esta segunda manga.

7-5, 0-1. Draper rompe a Nadal

No comienza bien para el español el segundo set. Draper no sólo no ha acusado el golpe, si no que se levanta con un break de mucho mérito para empezar la segunda manga.

7-5. ¡SET PARA NADAL!

Impresionante el español, que en el momento justo asesta un golpe definitivo a Draper en sus aspiraciones en este primer set, que se marcha para Manacor. Nadal se adelanta en el partido y celebra por todo lo alto. ¡Vamos!

6-5. Nadal resta por el set

El nivel del español con su servicio es magnífico y se asegura el tie-break. Apuesta Nadal por su última oportunidad antes de la muerte súbita, que en caso de error será la que decida quién se adelanta con el triunfo en el primer set.

4-4. Seguimos sin breaks

Nadal, muy firme con sus golpeos desde fondo de pista, no encuentra por el momento la forma de hacerle daño a Draper. Contó con una pelota de rotura el manacorí, que no pudo aprovechar, y sigue trabajando en busca de cerrar el primer set del partido.

2-2. Seguros al saque

Tanto Nadal como Draper han empezado el partido muy seguros con su servicio. Prácticamente no hay puntos al resto en el duelo de zurdos que abre la nómina de partidazos del Open de Australia, en el primer día de competición.

¡Comienza el partido!

Después del tanteo en el calentamiento y de la preparación consiguiente por ambas partes, Rafa Nadal y Jack Draper ya están listos para comenzar el partido. Servirá Nadal. Comienza el Open de Australia para el cabeza de serie número uno.