El truco para guardar los plátanos y que no se pongan negros con el calor: duran mucho tiempo

Los plátanos ya no volverán a ponerse negros con el calor, este truco te servirá para que te duren mucho tiempo. Esta fruta es una de las más consumidas del mundo y no es casualidad. Es fácil de transportar y de consumir en cualquier parte, ideal para deportistas y para todos aquellos que necesitan la energía extra que proporciona este alimento. Una fuente de dulzor que no podemos dejar de disfrutar en forma de deliciosos postres.

Es importante consumir el mejor plátano del mundo entero, el de Canarias con una denominación de origen nacional que puede acabar siendo la que marcará estas próximas jornadas que tenemos por delante y que pueden ser claves para lo que llega. Sin duda alguna, el momento de comprar barato y aprovechar al máximo los plátanos es ahora. Con un truco que puede ayudarte a mantener tu despensa en perfectas condiciones, de la mano de una fruta de esas que impresionan y que debe estar siempre lista en nuestra casa. De esta manera tan sencilla evitarás que se pongan negros por las altas temperaturas de estos días.

Duran mucho tiempo

Los plátanos pueden durar mucho más tiempo de lo que pensábamos, es cuestión de ponernos manos a la obra con un ingrediente, puede tener una larga vista, es cuestión de que lo tratemos de la forma que se merece con una serie de peculiaridades que serán claves.

Tendremos que apostar claramente por un alimento que nunca puede faltar en ninguna casa. Con la llegada de unos plátanos que pueden acabar siendo los que marquen estas jornadas de una forma que quizás hasta ahora no esperaríamos que tuviéramos por delante.

Este plátano que parece que se pone negro más rápidamente de lo que debería puede acabar siendo historia con una serie de novedades que pueden ser claves y que nos ayudan a conservar lo mejor de un alimento que tiene sus más y sus menos.

Es una fruta o te encanta o no terminarás de disfrutarla como se merece. Estaremos a merced de una serie de elementos que pueden afectar a los plátanos, la humedad y las altas temperaturas no son demasiado buenos. Pero en especial, debemos tener en consideración determinados detalles que acabarán marcando un antes y un después, este truco puede ser esencial.

Guarda los plátanos de esta manera y evitarás que se pongan negros con una sencilla forma de hacer realidad este sueño de aprovechar al máximo cada euro. No es una fruta barata, como nada que venga del supermercado, por lo que, es indispensable que podamos aprovecharla al máximo.

Truco para que los plátanos no se pongan negros

Plátanos Ruiz nos dan un total de 10 consejos para conservar los plátanos en verano, algo que debemos hacer de la mejor forma posible. Unas pautas que nos ayudará a que tengamos durante más tiempo esta fruta en perfectas condiciones, evitando que se pongan negros:

Nunca dejes los plátanos expuestos a una fuente de calor porque, literalmente, se cocerían.

Evita los golpes que provocan el oscurecimiento del fruto tanto por dentro como por fuera, perdiendo brillo y calidad.

Mantén una temperatura adecuada: entre 10 y 20 grados el plátano sigue madurando de forma natural, mantiene su sabor y aspecto y dura más.

Evita ponerlos en lugares donde haya corriente de aire porque, tanto si es frío como caliente, el aire le hace perder brillo.

Lo ideal es que estén a temperatura de ambiente doméstico, pero si no se dispone de un rincón que reúna las condiciones óptimas, puedes guardarlos en la nevera en una bolsa de plástico, (Aunque se oscurecerán seguirán conservando su sabor y calidad).

Aléjalos de frutas que desprenden etileno como las manzanas, peras, mangos, papayas, aguacates y kiwis.

No los apiles. Siempre que sea posible, cuélgalos.

Intenta mantener el racimo unido, no separes los plátanos individualmente.

Para ralentizar el proceso de maduración, envuelve la zona del racimo con papel film.

Si crees que van a madurar antes de su consumo, puedes congelarlos para utilizarlos para postres o batidos.

La UPV parece que ha dado con un truco infalible que ha podido comprobar y evitará esas manchas negras tan desagradables. «Hay un truco para evitar que los plátanos maduren antes de tiempo que consiste en envolver en papel film el rabito o tallo (en realidad, el pedúnculo, puestos a hablar con propiedad). El motivo radica en que la banana, como muchas otras frutas, desprende etileno al ser una fruta climatérica. Ese gas acelera más el proceso de maduración y, junto con el calor, el resultado son bananas negras en cuestión de días». Pueden estar de esta forma 6 días, aunque eso sí, sin ponerlos en la nevera, algo que puede resultar contraproducente. Atrévete a probar este truco para comprobar si realmente funciona.