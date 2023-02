Rafa Nadal, Alcaraz y Putellas nominados a los Premios Laureus 2023

Laureus ha hecho oficial este lunes sus nominaciones para los premios de este 2023 y hay varios españoles destacados entre los posibles ganadores de este prestigioso premio entre sus diferentes categorías. Rafa Nadal ha sido nominado a mejor deportista masculino del año junto a Mbappé o Messi, el Real Madrid ha sido nominado a mejor equipo del año, Carlos Alcaraz a mejor revelación deportiva del año y Alexia Putellas a mejor deportista femenina del año. Unos prestigiosos premios que se reparten desde el año 2000.

Rafa Nadal luchará por este premio junto a figuras mundiales del deporte que han brillado durante el 2022. El tenista español, que ya lo ganó en 2021 y 2011, pugnará por ser el mejor deportista del año contra Leo Messi, Kylian Mbappé, Max Verstappen, Mondo Duplantis y Stephen Curry.

Por otro lado, Alexia Putellas también luchará por ser la mejor deportista del año para Laureus en unas nominaciones completadas por la tenista Iga Swiatek, la nadadora Katie Ledecky, las atletas Shelly-Ann Fraser-Pryce y Sydney Mclaughlin-Levrone, y la deportista de esquí alpino Mikaela Shiffrin.

El Real Madrid también está nominado a los premios Laureus en la categoría de mejor equipo del mundo en el 2022 junto a la selección Argentina y los Warriors entre otros. También Carlos Alcaraz luchará por conquistar este prestigioso premio en la categoría de revelación del año en unas nominaciones donde también se encuentra la selección de Marruecos tras su Mundial, el golfista Scottie Scheffler o la atleta Tobi Amusan entre otros.