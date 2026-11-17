Rafa Jódar – Arthur Fils en directo online gratis | Cómo va el partido, sets y dónde ver en TV y streaming la fase de grupos de las ATP Finals hoy
El partido comenzará a partir de las 14:00 horas
El madrileño viene de caer ante Zverev en su debut en las ATP Finals
El camino propio de Jódar a la élite: «Que sea del mismo país que Nadal y Alcaraz no significa que vaya a ganar lo mismo»
Rafa Jódar está listo para un nuevo asalto en las ATP Finals de Turín. El madrileño sabe que necesita recuperar las buenas sensaciones tras caer ante el actual número uno del mundo, Alexander Zverev (6-4, 6-4). El tenista está listo para enfrentarse a Arthur Fils este martes, 17 de noviembre. El partido empezará no antes de las 14:00 horas (13:00 en las Islas Canarias). No se pierda ningún detalle del minuto a minuto en el directo de OKDIARIO.
La segunda jornada de la fase de grupos supone una dura prueba para la joven promesa española, que se medirá con el número siete del mundo, siempre peligroso en pista rápida. Ambos llegan muy necesitados al duelo, ya que el francés cayó en tres sets ante Ben Shelton el pasado domingo (6-2, 3-6, 6-3).
Jódar ya sabe lo que es llevarse un título ATP, el 250 de Marrakech. El torneo de los ocho mejores son palabras mayores, pero la baja de Jannik Sinner por una lesión de rodilla supone una gran oportunidad para todos los participantes, incluido Carlos Alcaraz. El partido de este martes, así como todo el torneo de las ATP Finals 2026 celebradas en Turín, se podrán ver en Movistar +.
4-3
Jódar saca la barita y le pone la presión a Fils
El madrileño se saca un gran revés desde fondo de pista y se adelanta en el inicio del juego.
4-3
Jódar deja a Fils en blanco
El madrileño fuerza mucho a su rival en pista rápida. Pese al susto del posible 2-2, ha logrado imponerse en el resto de sus servicios. Mucha intención con el primer saque que está siendo clave para ambos.
3-3
Jódar se lleva un gran duelo en el revés
Rally interesante del madrileño que logra mover a su rival por la pista y forzar errores. El madrileño se pone 40-0 y tiene el juego a tiro.
3-3
Fils se lleva un juego imponente y Jódar se queda en blanco
La igualdad es máxima en pista. Ninguno ha logrado romper por el momento, aunque el francés apenas ha estado apurado en su servicio.
3-2
Jódar no se arruga y se lleva el juego con dos primeros
Gran gestión de la tensión de la joven promesa española, que mantiene la calma y vuelve a exprimir su primer servicio, ningún ace pero mucha efectividad.
2-2
Jódar se desmelena con su saque, pero no le sirve
El español se atrevió incluso con el segundo saque. Se pone 40-0 pero Fils pone el iguales con una bola que toca la cinta y dos que sale por el pasillo.
2-2
A Fils no le tiembla el pulso y pone las tablas
El francés consiguió ponerse 40-0 con tres puntos rápidos. Pese a un error no forzado, Jódar no consigue complicarle y tendrá que remar en su saque.
2-1
¡Jódar salva el juego con su saque!
El madrileño exprime su servicio en pista rápida y salva dos bolas de break ante Fils. El francés tiene ahora la presión.
1-1
Bola a las nubes de Jódar y Fils puede romper
El español tenía a su rival a tiro pero no consiguió rematar el punto y la bola salió por alto. La reacción ha sido instantánea y ha conseguido salvar el break y ponerse en ventaja.
1-1
Jódar despierta los aplausos del público de Turín
Juego muy igualado con destellos de calidad de ambos. El madrileño saca una gran derecha cruzada para poner el 30 iguales, pero se va largo en el siguiente punto y su rival tiene bola de break.
1-1
Fils empata tras un error no forzado de Jódar
El francés volvió a fallar el primer saque, pero el español no pudo aprovecharlo y mandó la bola a la red.
1-0
Fils se lleva un buen rally
Ambos jugadores empiezan a soltar el brazo y acercarse a la línea. El francés remonta y se pone 40-30.
1-0
Jódar empieza con un ritmo descomunal y puede romper
Fils no está acertado con los primeros saques y el madrileño no perdona con su potente derecha.
1-0
¡Arranca el partido, Jódar impone su saque!
El madrileño se lleva los dos primeros puntos de forma directa y pone el 40-0 con un gran recurso. Fils comete un error no forzado y Jódar se lleva el primer juego con el 100% de efectivad.
¿Cómo han quedado Jódar y Fils anteriormente?
Ambos tenistas se han medido en tres ocasiones, con balance positivo para el español, que ha ganado dos veces.
Fils se activa de piernas antes del inicio
El francés quiere estar al 100% desde el primer momento. Sorteo de campo realizado y todo está listo para el calentamiento.
Arranca la acción en el ATP Finals: ¡Rafa Jódar sale a pista!
El madrileño se presenta ante el público de Turín con pantalón blanco y camiseta en tono salmón. Su rival luce totalmente distinto, con el negro como protagonista.
Partido clave: Arthur Fils también cayó en su estreno
El francés cayó en tres sets ante Ben Shelton el pasado domingo (6-2, 3-6, 6-3). Por lo que el margen de error es mínimo para ambos.
¿Qué pasa si Jódar pierde ante Arthur Fils?
Si Rafa Jódar pierde hoy contra Arthur Fils, no estará eliminado automáticamente de las ATP Finals, pero dependerá del resultado del Zverev-Shelton de esta noche. Si el estadounidense vence está fuera, pero si número uno gana, el madrileño seguirá vivo y tendrá que esperar a qué el alemán también derrote a Fils, para depender del desempate por sets y juegos.
Jódar y su aprendizaje ante Zverev
El español no pudo superar al actual número uno del mundo en las ATP Finals, pero pudo sacar conclusiones interesantes al medirse a Alexander Zverev: «A nadie le gusta perder, pero he sido competitivo. He intentado ganar de todas las maneras. Ha jugado muy bien los momentos importantes del partido. Era complicado y sabía lo que me iba a encontrar. Mi objetivo es disfrutar en esta semana
Jódar quiere imponer su filosofía
El madrileño explicó su mentalidad ganadora al entra en el top 10 de la ATP: «Hasta que no le das la mano al rival no se acaba el partido». Desde pequeño se ha declarado seguidor del Real Madrid.
¿Qué partido tiene que esperar Jódar para jugar?
El tenista tiene que esperar a que termine el partido de dobles entre Harri Heliovaara y Henry Patten frente a Marcelo Arévalo y Mate Pavic, que estaba programado para las 11:30 horas. Jódar no jugará antes de las 14:00 horas.
Jódar quiere vivir la experiencia del ATP Finals al máximo
El madrileño señaló antes de su debut en la competición que el hecho de llegar a Turín ya es un gran logro: «Competir en las ATP Finals no era el objetivo en mi primer año». El tenista se clasificó a las ATP Finals gracias a su gran año y a la remontada épica de Alcaraz sobre Fritz en París
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4-4
Partido de detalles: Fils pone el 4-4
El francés no tiembla, aunque resopló con un resto de Jódar que le rozó la zapatilla.