Rafa Jódar está listo para un nuevo asalto en las ATP Finals de Turín. El madrileño sabe que necesita recuperar las buenas sensaciones tras caer ante el actual número uno del mundo, Alexander Zverev (6-4, 6-4). El tenista está listo para enfrentarse a Arthur Fils este martes, 17 de noviembre. El partido empezará no antes de las 14:00 horas (13:00 en las Islas Canarias). No se pierda ningún detalle del minuto a minuto en el directo de OKDIARIO.

La segunda jornada de la fase de grupos supone una dura prueba para la joven promesa española, que se medirá con el número siete del mundo, siempre peligroso en pista rápida. Ambos llegan muy necesitados al duelo, ya que el francés cayó en tres sets ante Ben Shelton el pasado domingo (6-2, 3-6, 6-3).

Jódar ya sabe lo que es llevarse un título ATP, el 250 de Marrakech. El torneo de los ocho mejores son palabras mayores, pero la baja de Jannik Sinner por una lesión de rodilla supone una gran oportunidad para todos los participantes, incluido Carlos Alcaraz. El partido de este martes, así como todo el torneo de las ATP Finals 2026 celebradas en Turín, se podrán ver en Movistar +.