La Dirección General del Ministerio de Industria ha mantenido una tercera reunión con las patronales de los sectores relacionados con la fabricación y distribución de electrodomésticos (FECE, AECOC, ANGED, CONFEMETAL y APPLIA), celebrada el día 10.

El Gobierno ha considerado viable el Plan Renove nacional de electrodomésticos que se le ha presentado para sustituir los viejos aparatos domésticos, de 10 años de antigüedad, por modelos más avanzados en eficiencia energética que permitan el ahorro de agua (de 30 litros a diez en lavadoras y lavavajillas) y un menor consumo de electricidad.

Tras estudiar la documentación presentada, el Ministerio ha emitido este parecer favorable, que, según palabras de Alfredo Gosalvez, secretario general de FECE, «nos ha causado una sensación agridulce: satisfacción por el reconocimiento del estudio de viabilidad realizado por el sector, pero frustrados por tener que dejar el proyecto en espera por razones electorales».

Alfredo Gosálvez comenta que «estamos solicitando que el sector del electrodoméstico sea considerado un sector esencial y estratégico, al igual que ocurre con el de la automoción o el turismo, eficiente energéticamente». Los electrodomésticos tienen un papel directo en el consumo energético de los hogares y en la transición hacia un modelo más eficiente, por lo que creemos que deben estar presentes en las políticas industriales y energéticas del país».

Ahorros de hasta 1.000 euros al año

Según la memoria presentada al Gobierno, los hogares son responsables de cerca del 20 % del consumo energético total del país y aproximadamente la mitad del consumo eléctrico de los hogares corresponde a los electrodomésticos. Un hogar medio consume en torno a 4.000 kWh anuales, situando a estos aparatos entre los principales focos de gasto energético doméstico.

La sustitución de equipos con más de diez años de antigüedad por modelos eficientes permite reducciones muy significativas del consumo. Un frigorífico de nueva generación puede ahorrar hasta un 30 % de energía frente a uno antiguo, y en el caso de lavadoras y lavavajillas, además del ahorro eléctrico, se reduce de forma notable el consumo de agua (30 litros de agua por lavado).

Crisis generalizada del sector

El mismo documento destaca que el sector se encuentra en un momento de crisis generalizada y extrema vulnerabilidad económica, debido a varios factores:

1. Frenazo drástico de la demanda y el consumo en 2026, con un cambio de tendencia alarmante según registros de APPLIA España (fabricantes); la facturación acumulada ha pasado de un crecimiento del 3,83% en enero de 2026 a un 0,96% en mayo de 2026. Y el número de unidades vendidas ha caído del 3,61% al 1,76% en el mismo periodo.

2. Destrucción de márgenes y empobrecimiento del mercado, agravado por la inflación, provocando un trasvase del consumo hacia gamas de bajo valor y más baratas.

3. Asfixia de los costes de producción y del comercio de proximidad, que viene derivado del incremento sostenido de los costes de materias primas, la energía fabril y la logística.

4. Presión regulatoria sin acompañamiento financiero, donde las normas aplicables crecen constantemente, pero no se establecen las ayudas para su cumplimiento.

La experiencia reciente de los Planes Renove autonómicos demuestra la elevada demanda de este tipo de ayudas. Comunidades como Aragón, La Rioja, Madrid o Galicia han agotado sus presupuestos en plazos muy reducidos, permitiendo la renovación de miles de electrodomésticos y movilizando millones de euros en ventas en pocas semanas.

«Efecto tractor» inmediato

Además, estos programas dinamizan la industria y el comercio —especialmente en zonas rurales— y refuerzan una cadena de valor sectorial que emplea de forma directa e indirecta a más de 100.000 personas, 10 fábricas en el territorio nacional y sostiene cerca de 12.500 comercios especializados.

Desde el punto de vista económico, un Plan Renove Nacional tendría un efecto tractor inmediato. En un mercado que supera los siete millones de unidades vendidas anualmente, incentivar la sustitución de entre 300.000 y 350.000 aparatos tendría un impacto visible sobre el consumo interno, el empleo y la actividad económica, demostrando que se trata de una inversión y no de un gasto.

Gosálvez destaca como caso de éxito el plan Renove en Italia, que ha supuesto, con un presupuesto de 48 millones de euros, que el mercado creciese un 8,8% y se vendiesen 190.000 unidades por encima de las previstas.

Este planteamiento resulta plenamente coherente con la Medida 2.9. Renovación del equipamiento residencial del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, orientada a reducir el consumo final de energía en los hogares mediante la sustitución de equipos domésticos por otros de mayor eficiencia.

Incentivo y retorno fiscal

Se establece un incentivo medio de 166 euros por electrodoméstico, lo que permite subvencionar de manera directa la sustitución de 300.000 viejos aparatos. Considerando un precio medio ponderado de venta al público de 650 euros para los aparatos eficientes de alta gama (clases A y B), el desembolso total del consumidor ascendería a 162.500.000 euros. Esto significa que, por cada euro público aportado, el mercado movilizará 3,25 euros adicionales de capital privado que las empresas invierten en ser más competitivas.

El volumen total de compras generará al menos un devengo por IVA directo para el Estado de 28.202.479 euros. Solo con la recaudación del IVA de las compras directas, la Administración del Estado recuperará el 56,4% de los fondos públicos en menos de un ejercicio fiscal. A este retorno se sumará el incremento en la cuota devengada del Impuesto de Sociedades por los mayores beneficios generados en las empresas.

Gestión de residuos urbanos

La sustitución estimada de 300.000 electrodomésticos supone además la recogida y procesamiento de más de 15.000 toneladas de residuos metálicos y tecnológicos (calculando un peso medio ponderado de 60 kg por aparato, como lavadoras y frigoríficos). El tratamiento en plantas (90, en España) de estos 300.000 aparatos permite recuperar cerca de 9.000 toneladas de acero; 750 toneladas de cobre y aluminio procedentes de los motores y cableados; y unas 3.000 toneladas de plásticos.

Los frigoríficos y aires acondicionados, de más de 10 años, contienen gases refrigerantes altamente dañinos para la capa de ozono. Su entrega obligatoria garantiza que el 100% de estos gases letales sean extraídos y destruidos de forma segura en entornos industriales controlados. La producción de aluminio y acero, a partir de la chatarra reciclada de este plan, consumiría hasta un 85% menos de energía que fabricarlo desde la materia prima virgen en las minas.

Finalmente, Gosálvez afirma que «los planes Renove de electrodomésticos realizados en los años 2006 y 2010 lograron la sustitución de unos 3,3 millones de equipos domésticos convencionales, lo que se tradujo en un ahorro de energía final de 2,2 millones de MWh (megavatio hora), lo que supone, en términos medioambientales, una emisión menor a la atmósfera de unas 896.000 toneladas de CO2, que se traducen en un total de tres millones de toneladas de CO2, si tenemos en cuenta una vida útil media de los electrodomésticos de 10 años».