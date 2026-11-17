Verdeliss vuelve a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria deportiva. La influencer y atleta navarra ha conseguido una nueva victoria internacional después de imponerse en la Tunnel Hill 100K, una exigente carrera de 100 kilómetros celebrada en Estados Unidos. Lo más llamativo de su actuación no ha sido únicamente el triunfo, sino la contundencia con la que lo ha conseguido, pues cruzó la línea de meta por delante de todos los participantes masculinos y femeninos, dejando una diferencia de más de una hora y media respecto al segundo clasificado de la general.

La competición tuvo lugar el pasado sábado en el estado de Illinois, sobre un recorrido que discurre por una antigua vía ferroviaria reconvertida en sendero. Se trata de un circuito prácticamente llano, con muy poco desnivel, unas características que favorecen mantener un ritmo elevado durante toda la prueba. Verdeliss aprovechó esas condiciones para completar los 100 kilómetros en un tiempo de 7 horas, 39 minutos y 53 segundos, con una impresionante media de 4 minutos y 36 segundos por kilómetro.

La superioridad de la española quedó reflejada en la clasificación. El estadounidense Erin Kelman fue el segundo corredor en cruzar la línea de meta y el primer hombre de la prueba, pero lo hizo con un registro de 9 horas, 25 minutos y 44 segundos. Es decir, terminó más de una hora y 45 minutos después que la navarra. En categoría femenina, la segunda clasificada fue Sybil Orman, que necesitó 9 horas, 52 minutos y 6 segundos para completar el recorrido.

Verdeliss, en su mejor momento

Un nuevo éxito que confirma el extraordinario estado de forma de Verdeliss, que a sus 41 años se ha convertido en una de las protagonistas del panorama nacional del atletismo de ultrafondo. Y es que su calendario de competiciones resulta especialmente llamativo por la cantidad de pruebas de máxima exigencia que consigue encadenar en periodos de tiempo muy reducidos.

De hecho, esta victoria llega apenas dos semanas después de su participación en el Maratón de Nueva York, donde también consiguió bajar de las tres horas. Además, hace unas semanas debutó con la Selección Española de Atletismo en el Campeonato del Mundo de 100 kilómetros, celebrado el 20 de octubre, donde terminó en una meritoria sexta posición individual y contribuyó a que el equipo femenino español consiguiera la medalla de plata.

Su rendimiento en los últimos meses está siendo especialmente destacado. Después de aquella competición mundialista, Verdeliss ha seguido sumando kilómetros y participaciones en algunas de las maratones más importantes del calendario internacional. Chicago, Ámsterdam y Nueva York han formado parte de una agenda deportiva muy exigente, con tres pruebas de primer nivel en apenas 22 días.

La propia atleta ha compartido en otras ocasiones la exigencia que supone afrontar este tipo de retos, tanto física como mentalmente. Su progresión en el atletismo de larga distancia ha conseguido despertar el interés de miles de seguidores, muchos de los cuales conocieron su faceta deportiva a través de las redes sociales. Ahora, después de conquistar Illinois con una victoria absoluta, Verdeliss ya tiene la mirada puesta en su próximo gran desafío. Será el Maratón de Valencia, que se celebrará el próximo 6 de diciembre.