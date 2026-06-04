La influencer que representará a la Selección Española en el Mundial 2026

Estefanía Unzu, más conocida en redes como Verdeliss, representará a España en el mundial de los 100 kilómetros, que se celebrará en septiembre en La Coruña. La atleta e influencer cuenta con más de 1,6 millones de seguidores en Instagram y más de dos millones en YouTube. A lo largo de su trayectoria, ha corrido 60 maratones y su mejor marca ha sido 2 h 45 m.

Logros deportivos

Estefanía es una experta corredora y cuenta con múltiples logros en su palmarés personal. En 2024 se proclamó campeona de España y en Australia batió el récord de mejor marca femenina en España en esta disciplina.

En febrero de este año, la atleta consiguió estar 24 horas seguidas corriendo en una cinta en un escaparate de Madrid, donde completó 254 kilómetros. Este año también ha completado 65 maratones en su carrera deportiva, logrando ser la primera española en el Maratón de Madrid 2026 y su récord personal de 2 horas y 45 minutos en Sevilla.

El año pasado, logró proclamarse campeona femenina del World Marathon Challenge 2025. Carrera en la que logró un Récord Guinness por el tiempo total acumulado, donde fue la más rápida en completar siete maratones en siete continentes en siete días.

Logros empresariales

Sus logros van más allá de lo deportivo, donde su marca Green Corners está siendo un éxito, consiguiendo facturar más de un millón de euros en su primer año. La marca se basa en productos de dermocosmética y moda infantil, donde se priorizan productos naturales.

En su faceta como influencer también ha destacado ganando premios, como el Ídolo en el año 2025. Recibió el premio en la categoría Health & Sports como reflejo de su labor de motivación y promoción de hábitos saludables. Ese mismo año recibió el reconocimiento de Forbes como una de las creadoras de contenido más influyentes en la categoría de impacto social.

Logros personales

Estefanía es una mujer casada desde hace más de dos décadas. El matrimonio que tiene con Aritz, quien siempre ha sido un gran apoyo para la deportista, cuenta con 8 hijos. La familia reside actualmente en Madrid por necesidad empresarial.

Muchas de sus carreras cuentan con un trasfondo solidario, en el que se recaudan fondos para luchas de los más vulnerables. Las luchas contra el síndrome de Menkes y el síndrome de intestino neurogénico han sido las que más apoyo han recibido por parte de la atleta.

Los españoles tendremos una cita en septiembre en La Coruña para apoyar a nuestra atleta y al resto de españoles que viajarán para engrandecer la figura deportiva de nuestro país. En el equipo femenino, liderado por Gemma Arenas, contaremos con la participación, aparte de Estefanía, de María Romero y Carmen María Pérez. En el equipo masculino contaremos con los atletas Marco Álvarez, Jesús Rafael, Carlos Gazapo, Félix Pont y Antonio Jesús Aguilar.