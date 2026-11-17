China vuelve a apostar por la ingeniería a gran escala con el desarrollo de una grúa que aspira a convertirse en una de las más potentes del mundo. Su capacidad de elevación prevista alcanza las 14.000 toneladas. Esta cifra supera ampliamente a la de algunas de las mayores grúas terrestres que existen actualmente.

El proyecto se está desarrollando en Xuzhou, en la provincia china de Jiangsu, de la mano del fabricante XCMG y la empresa Sinopec Heavy Lifting & Transportation. La compañía ya ha completado el montaje de la primera de las dos unidades principales que formarán parte de esta gigantesca estructura.

Dos unidades para alcanzar las 14.000 toneladas

La particularidad de esta grúa es que no funcionará como una única máquina convencional. El sistema estará compuesto por dos unidades capaces de trabajar de manera independiente, con una capacidad de elevación de hasta 7.000 toneladas cada una. Cuando operen conjuntamente, podrán alcanzar las 14.000 toneladas anunciadas por el fabricante. Se trata de una capacidad máxima prevista que todavía no se ha demostrado en una operación real.

Para entender la magnitud del proyecto, basta compararlo con algunas de las grúas más grandes que ya existen. La SK6000, de la compañía neerlandesa Mammoet, tiene una capacidad máxima de 6.000 toneladas, mientras que la SGC-250 de Sarens, conocida como Big Carl, alcanza las 5.000. De cumplirse las cifras anunciadas, la nueva maquinaria china podría levantar más del doble de peso que la grúa de Mammoth.

Diseñada para trabajar en centrales nucleares

El objetivo principal de esta infraestructura no es levantar cargas de cualquier tipo, sino facilitar la construcción de centrales nucleares. En concreto, el sistema está diseñado para trabajar sobre dos islas nucleares desde una misma posición. Estas instalaciones agrupan los equipos y estructuras relacionados con cada reactor, por lo que su montaje requiere mover componentes de dimensiones y pesos considerables.

La propuesta de XCMG permitiría realizar operaciones de elevación en ambas instalaciones sin tener que desplazar continuamente la maquinaria o modificar su configuración. Para conseguirlo, el proyecto también ha necesitado el desarrollo de componentes específicos, como mecanismos de elevación y desplazamiento y aceros de alta resistencia capaces de soportar grandes esfuerzos.

El camino hasta llegar a esta primera unidad ha sido largo. Los trabajos de investigación y desarrollo comenzaron en 2015, los detalles del proyecto se hicieron públicos en 2024 y el contrato con Sinopec se firmó en octubre de 2025. Ahora, con el montaje de la primera unidad completado, todavía queda terminar el conjunto y comprobar cómo funciona cuando las dos estructuras trabajen de manera coordinada.