Ebro aumenta un 200% la capacidad productiva de su fábrica en Barcelona ante la llegada de nuevos modelos

Ebro ha presentado la nueva línea de producción M1 en su planta de Barcelona, una infraestructura estratégica que marca una nueva etapa en el desarrollo industrial de la compañía y permitirá incrementar hasta un 200% la capacidad productiva de la instalación para hacer frente a la llegada de nuevos modelos. Una cifra justificada por el éxito comercial de la compañía en el mercado español, que ya cuenta con una cuota superior al 2%.

Así lo han señalado fuentes de la compañía a OKDIARIO, que han destacado que la puesta en marcha de la nueva línea forma parte del proceso de transformación industrial y se enmarca en una inversión global superior a los 150 millones de euros, destinada a la modernización y robotización de la fábrica, así como al desarrollo de nuevas capacidades productivas.

La planta cuenta actualmente con más de 200 robots que participan en distintos procesos industriales y avanza en la incorporación progresiva de las actividades de soldadura y pintura, que se encuentran actualmente en fase de pruebas y cuya plena operatividad está prevista para el próximo otoño.

La nueva línea M1 permitirá multiplicar por tres la capacidad productiva de la planta, hasta los 250 vehículos al día. Con una longitud total de 696 metros y 97 estaciones de trabajo de siete metros cada una, en las que los operarios trabajan en equipos asistidos por sistemas robotizados de suministro de componentes, el tiempo total de producción de un vehículo es de aproximadamente una hora y quince minutos. La instalación está diseñada para fabricar hasta cinco modelos distintos y permitirá alcanzar una capacidad productiva potencial de 50.000 vehículos anuales a finales de 2026.

La fábrica de Ebro en Barcelona

Actualmente, la línea M1 fabrica los modelos Ebro s400 y Ebro s700 en todas sus motorizaciones disponibles, mientras que la línea M0 continuará produciendo los modelos s800 y s900. La nueva línea está preparada además para incorporar el nuevo vehículo 100% eléctrico de la marca, cuya llegada está prevista para el año 2027 y se fabricará en Barcelona.

La incorporación de las actividades de soldadura y pintura representa un paso especialmente relevante en el proceso de industrialización de la compañía, al permitir incrementar el valor añadido generado en Barcelona y ampliar progresivamente el proceso de localización de proveedores locales en la cadena de suministro, reforzando la competitividad de nuestro ecosistema industrial.

La evolución industrial del proyecto continúa teniendo también un impacto directo en el empleo. Desde comienzos de año se han incorporado más profesionales para la puesta en marcha de la nueva línea, por lo que actualmente son ya 1.530 personas las que desarrollan su actividad en la planta, de una plantilla total de 2.045 trabajadores que componen Ebro Motors Group, entre los que se encuentran más de 420 ingenieros. El Grupo genera alrededor de 4.000 empleos, entre directos e indirectos.

La evolución positiva de la actividad comercial acompaña este desarrollo industrial. Durante los primeros meses de 2026, la compañía ha continuado incrementando su presencia en el mercado español hasta alcanzar una cuota del 2,2%, el doble de la registrada durante el conjunto del ejercicio 2025. A mes de mayo, las matriculaciones de la marca alcanzaron las 11.131 unidades, impulsadas principalmente por el éxito comercial del s400 y por el creciente peso de la gama electrificada.