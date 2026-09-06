Seat continúa su tendencia positiva en 2026 en la planta de Martorell y aumentará la producción hasta alcanzar los 488.000 vehículos fabricados, lo que se traduce en un 2% más en comparación con el mismo periodo del año anterior, en el que ensambló 478.000 unidades en la factoría. Unos 9.000 coches más que llegan tras la finalización de las obras para la electrificación de las instalaciones ante la adjudicación de la nueva familia de eléctricos pequeños del Grupo Volkswagen.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la situación, en conversaciones con este diario, que han señalado que la planta de Seat en Martorell aumentará su producción respecto a 2025, lo que representa el compromiso del Grupo Volkswagen con la factoría española, en la que ya se ha iniciado la producción de la familia de coches eléctricos urbanos de la firma alemana -Cupra Raval y Volkswagen ID. Polo-.

Seat Martorell

Como parte de la transformación, Seat Martorell ha adaptado una superficie de cerca de 160.000 m² para la fabricación de vehículos eléctricos, acondicionando la línea 1 de producción, incorporando 1.000 nuevos robots en la fase de chapistería e instalando 60 matrices para el estampado de piezas, incluida la nueva prensa PXL.

También se han desarrollado cuatro nuevos colores de carrocería para esta familia de vehículos. A ello se le suma la reciente puesta en marcha del puente automatizado de 600 metros que conecta la planta de ensamblaje de sistemas de baterías, inaugurada en diciembre, con la Línea 1 del taller de montaje. Este sistema, situado a una altura de cinco metros, garantiza un flujo continuo y eficiente de baterías directamente hasta la línea de producción.

Aumento de las ventas

Respecto a los resultados financieros, Seat y Cupra han registrado un beneficio operativo de 122 millones de euros en el primer semestre del año, 84 millones más que en el mismo periodo de 2025 (38 millones de euros). La nueva estrategia corporativa de la empresa está consolidando la posición de ambas marcas en un entorno de mercado cada vez más competitivo.

El impulso de Cupra juega un papel fundamental en la nueva estrategia corporativa y sigue siendo un motor clave de los resultados de la empresa, con unos ingresos que alcanzan los 7.700 millones de euros, un 1,3 % más que en el primer semestre de 2025 (7.600 millones de euros). La marca sigue batiendo récords de ventas, mientras que la demanda de sus modelos eléctricos no deja de crecer.

Respecto a las ventas, Cupra entregó 170.100 vehículos entre enero y junio, logrando su mejor primer semestre de la historia. La marca creció en comparación con el mismo periodo del año anterior (primer semestre de 2025: 167.600), impulsada por las entregas de sus modelos eléctricos, que aumentaron un 7,2% en total y registraron un crecimiento del 18,5% solo en el segundo trimestre. La marca Seat también obtuvo unos resultados sólidos, con 129.600 vehículos entregados y una fuerte demanda del nuevo SEAT Ibiza (+9,2 %).

Seat y Cupra siguen demostrando su resiliencia en un mercado global que está experimentando una profunda transformación y que se prevé que siga siendo muy competitivo y exigente a lo largo de 2026. A pesar de ello, la compañía está sentando con éxito las bases para su sostenibilidad a largo plazo, con Martorell como eje central y como potencia industrial preparada para liderar la nueva era de la movilidad eléctrica.