Veolia abre en Francia una planta pionera de reciclaje de baterías que recupera más del 90% del cobalto

El reciclaje de baterías se ha convertido en la nueva frontera de la autonomía industrial europea. Cada batería de coche eléctrico que llega al final de su vida útil esconde cobalto, níquel y cobre que, hasta ahora, en buena parte acababan viajando a Asia.

Veolia ha puesto en marcha en la región francesa del Gran Este una planta pionera para extraer metales estratégicos de las baterías eléctricas. Es el primer proyecto europeo equipado con tecnologías propias de hidrometalurgia para procesar la black mass (masa negra) procedente de Europa.

La black mass es el polvo oscuro y denso resultante de desmontar, triturar y procesar mecánicamente las baterías usadas, principalmente de ion-litio. Este material intermedio concentra los metales críticos de alto valor del interior de las celdas para poder recuperarlos y fabricar nuevas baterías.

En concreto, la instalación se inauguró en presencia de la consejera delegada de Veolia, Estelle Brachlianoff; el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea responsable de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, y el presidente de la región del Gran Este, Franck Leroy.

Una planta en Mosela

La nueva planta se levanta en Malancourt-la-Montagne, en la periferia de Amnéville (Mosela), a una media hora de Metz, según la agencia AFP y el diario económico L’Usine Nouvelle. Es la primera unidad de este tipo en Francia y una de las primeras de Europa.

Cada año, la planta podrá reciclar cerca de 7.000 toneladas de masa negra, el equivalente a 20.000 toneladas de baterías. Según la prensa económica francesa, ese volumen corresponde a las baterías de unos 60.000 vehículos eléctricos.

La masa negra es el polvo oscuro que se obtiene al triturar las baterías de iones de litio una vez retiradas sus carcasas. Concentra los metales más valiosos del acumulador y es la materia prima sobre la que trabaja el reciclaje de baterías en su fase más avanzada.

Un proceso hidrometalúrgico

El proceso desarrollado por Veolia permite desmantelar las baterías, separar eficazmente la masa negra y, en última instancia, extraer de ella más del 90% del cobalto, el níquel y el cobre que contiene. Para ello, la planta recurre a reactivos químicos.

A diferencia de la pirometalurgia, que funde los materiales a altas temperaturas, la hidrometalurgia los disuelve en una solución acuosa para separarlos después. Es una técnica más selectiva, clave para obtener metales con la pureza que exige la industria.

Ante la prensa, Brachlianoff ilustró la dificultad de la tarea comparándola con intentar separar la clara de la yema en unos huevos revueltos. Precisamente ese es el problema que resuelve la tecnología propia del grupo francés.

Metales para la industria europea

Los metales recuperados se destinarán a los mercados europeos de la automoción, la construcción y la defensa. A largo plazo, y con el apoyo de las autoridades públicas, el objetivo es cerrar el círculo: pasar «de baterías usadas a nuevas baterías» fabricadas en Europa.

Ese salto todavía llevará tiempo. Según recoge la AFP, Europa carece de plantas intermedias de pCAM, los precursores del material activo de los cátodos, que hoy se fabrican casi exclusivamente en Asia.

El mercado potencial es de gran envergadura. En los próximos cinco años se procesarán en Europa casi 700.000 toneladas de baterías, lo que representa más de 1.000 millones de euros en metales estratégicos.

La masa negra, rumbo a Asia

Hasta ahora, buena parte de ese valor se escapaba del continente. La competencia de países no europeos está provocando la exportación masiva de masa negra a Asia, donde, según Veolia, existe una sobrecapacidad respaldada por los poderes públicos.

La compañía advierte de que los actores europeos tienen difícil competir con un mercado que paga de más por la masa negra. Por eso, Brachlianoff reclamó una preferencia europea en toda la cadena del reciclaje de baterías, para evitar que Asia acapare la materia prima.

Bruselas ya ha movido ficha. La Comisión Europea clasificó en marzo de 2025 la masa negra como residuo peligroso, una decisión de aplicación obligatoria desde el 9 de noviembre de 2026 que, en virtud del Convenio de Basilea, impide su exportación a países de fuera de la OCDE.

Un veto con matices

Séjourné confirmó durante la inauguración ese veto, que afecta a destinos como China o India. Sin embargo, deja fuera a Corea del Sur, miembro de la OCDE, que algunos actores del sector consideran una cabeza de puente hacia el mercado chino, según la AFP.

«Durante demasiado tiempo, Europa ha visto cómo sus materias primas estratégicas salían del continente para después importar productos terminados de otros lugares. Debemos romper este ciclo de dependencia», afirmó el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea.

«Esta nueva planta de la región del Gran Este demuestra que el Made in Europe es posible: recursos reciclados y transformados en Europa para abastecer la producción de baterías en Europa», añadió Séjourné.

Lo que exige Bruselas

Séjourné citó el Reglamento sobre las baterías, la Ley de Aceleración Industrial y la futura Ley de Economía Circular como herramientas clave. La norma de baterías fija que, a finales de 2027, se recupere al menos el 90% del cobalto, el cobre, el plomo y el níquel, y el 50% del litio.

En 2031, esos porcentajes subirán al 95% y al 80%, respectivamente. Además, a partir de agosto de ese año las baterías de vehículos eléctricos deberán incorporar un contenido mínimo de material reciclado: un 16% de cobalto, un 6% de litio y un 6% de níquel.

Con una tasa de recuperación superior al 90% en cobalto, níquel y cobre, la tecnología de Veolia alcanza ya el umbral que la norma exige para 2027 en esos metales. El reto, según la compañía, es que Europa establezca desde ahora un marco normativo y económico común.

Residuos convertidos en recurso

«A través de sus tecnologías y su experiencia pionera, Veolia contribuye a crear un suministro autónomo de metales estratégicos procedentes del reciclaje», declaró Brachlianoff durante el acto de inauguración de la planta.

«Gracias a esta planta, en la que confluyen flujos de masa negra procedentes de Europa, este extraordinario recurso puede recuperarse en el continente: hoy, para abastecer al sector metalúrgico y, mañana, quizá, para fabricar nuevas baterías europeas», señaló.

La consejera delegada enmarcó el proyecto en el programa estratégico GreenUp del grupo, cuyo objetivo es «convertir los residuos en un recurso estratégico y la industria circular en un motor de competitividad al servicio de los territorios».

Una red europea de desmantelamiento

Veolia, líder global en servicios ambientales con 215.000 empleados y una facturación de 44.400 millones de euros en 2025, mantiene su apuesta por una cadena de valor europea para el reciclaje de baterías.

El grupo está poniendo en marcha varios proyectos de desmantelamiento en Reino Unido, Bélgica y Eslovenia. La planta de Mosela se sitúa en una fase posterior: recibe la masa negra ya separada en otra instalación del grupo, a una hora por carretera, y en sus centros de Reino Unido y Suiza.

«La región del Gran Este se enorgullece enormemente de haber apoyado este proyecto pionero desde el primer día: un auténtico escaparate industrial tanto a escala nacional como europea», subrayó Franck Leroy, que destacó que el proyecto refuerza «la autonomía energética de Europa».

El reto, también en España

Al igual que en el resto de la UE, la masa negra generada en España tiene cerrada la vía de exportación a países de fuera de la OCDE, lo que refuerza la necesidad de contar con capacidad de refino dentro del continente.

En Navarra, el consorcio hispano-coreano BeeCycle anunció una planta en Caparroso con capacidad para tratar las baterías de unos 25.000 coches al año y generar hasta 10.000 toneladas de masa negra.

Para Séjourné, la planta de Mosela resume el giro que busca Bruselas: proteger los recursos, apoyar a los fabricantes y convertir la preferencia europea en una realidad. «La transición ecológica también debe ser una política de soberanía industrial, producción y empleo en Europa», concluyó.