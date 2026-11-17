Nvidia también ha tenido su momento de protagonismo en Iberocap. La multinacional estadounidense se ha convertido en el ejemplo elegido para ilustrar cómo la salida a Bolsa puede transformar la dimensión, la visibilidad y las oportunidades de crecimiento de una compañía. «Si llega a ser una empresa privada, nadie se hubiera enterado ni nadie se hubiera hecho eco», ha señalado Mirari Barrena, directora de Latinoamérica de Armanext, durante la mesa redonda España como plataforma de aterrizaje, celebrada este martes en la sede de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

La reflexión ha servido para poner sobre la mesa uno de los grandes desafíos de las compañías latinoamericanas que aspiran a dar el salto a los mercados europeos: entender que cotizar no es únicamente una cuestión de financiación, sino también de transparencia, reputación y cambio de mentalidad.

«Cuando piensas en la Bolsa no es tanto los requisitos, sino cambiar de mentalidad. La compañía ya no está en tu coto cerrado, ya no pasa a ser solo tuya. Si no lo ves así, ni lo intentes», ha advertido Barrena, al referirse a la necesidad de que los empresarios asuman las implicaciones de pasar de una compañía privada a una cotizada.

La directiva ha insistido en que uno de los principales obstáculos para acceder a los mercados es la falta de transparencia. A su juicio, las empresas deben comprender que dar el salto a Bolsa supone abrirse al escrutinio de los inversores y del mercado, con las oportunidades y responsabilidades que ello conlleva.

En este sentido, también ha puesto el foco en el riesgo reputacional, un activo intangible cuyo impacto sobre el negocio resulta difícil de cuantificar y que adquiere especial relevancia cuando una compañía comienza a cotizar.

La mesa, moderada por Jesús González, director gerente de BME Growth y BME Scaleup, ha reunido a Pablo de la Torre, director de Negocios Internacionales y Multinacionales de Banco Santander; José Luis Rodríguez, socio de Cuatrecasas; Mirari Barrena, directora de Latinoamérica de Armanext; y Elías Rodríguez, director de Renta 4, para analizar las ventajas de España como puerta de entrada de las empresas iberoamericanas al mercado europeo.

Atractivos de España

Más allá de las oportunidades de financiación, los participantes han coincidido en que España ofrece una combinación de factores que facilita la llegada de compañías latinoamericanas, desde la cercanía empresarial hasta la estabilidad de su marco jurídico.

José Luis Rodríguez, socio de Cuatrecasas, ha explicado que muchas empresas buscan una jurisdicción que sirva de puente entre Latinoamérica y Europa y que les permita establecer una plataforma desde la que proyectar su actividad hacia el conjunto del mercado europeo.

En este proceso, la seguridad jurídica constituye uno de los elementos determinantes. Rodríguez ha destacado que Europa se caracteriza, en términos relativos, por contar con un marco jurídico razonablemente previsible, tribunales independientes y estabilidad regulatoria.

Se trata de factores que aportan certidumbre tanto a las empresas como a sus directivos y que resultan especialmente relevantes cuando una compañía decide desarrollar su actividad en una nueva geografía.

Desde Armanext, Barrena ha destacado también el perfil de los empresarios latinoamericanos que están explorando oportunidades en España. «No son empresarios, son grandes empresarios», ha afirmado, al subrayar que comparten una visión ambiciosa de sus compañías y de su crecimiento a largo plazo.

El acompañamiento de Santander

El acceso a los mercados de capitales es una de las vías para impulsar la internacionalización, pero no la única. Así lo ha defendido Pablo de la Torre, de Banco Santander, quien ha puesto el foco en las necesidades financieras que surgen desde el momento en que una compañía decide establecerse en otro país.

El directivo ha explicado que la llegada a una nueva geografía exige conocer previamente el entorno en el que se va a operar, desde el marco regulatorio hasta las particularidades laborales y fiscales.

En este sentido, ha defendido el papel de las entidades financieras como acompañantes de las empresas durante todo su proceso de internacionalización, con soluciones adaptadas a las distintas etapas de desarrollo del negocio.

La primera fase consiste en facilitar el aterrizaje de la compañía y resolver los procedimientos de cumplimiento normativo y apertura de relaciones bancarias necesarios para comenzar a operar. Una vez establecida, aparecen nuevas necesidades vinculadas al crecimiento, como los avales, las coberturas de divisa y otros instrumentos financieros tradicionales.

Sin embargo, De la Torre ha señalado que el verdadero desafío llega cuando el negocio comienza a ganar dimensión y la empresa aspira a convertirse en una multinacional.

En esa etapa, lograr autonomía financiera resulta fundamental para sostener el crecimiento, aunque no siempre es sencillo acceder a financiación a partir de los balances disponibles. Por ello, ha destacado la importancia de que la banca comprenda el proyecto empresarial que hay detrás y sea capaz de ofrecer soluciones y modelos de riesgo adaptados a su realidad.

El objetivo, según ha explicado, es facilitar el desarrollo de las compañías mediante financiación bancaria tradicional o el acceso a fondos que les permitan crecer en Europa de manera sostenible, sin que sus propietarios tengan necesariamente que perder el control de la empresa.

Por su parte, Elías Rodríguez, director de Renta 4, ha apuntado también al creciente interés internacional por el mercado español. Según ha explicado, se han encontrado con fondos de inversión franceses, italianos e ingleses que están analizando oportunidades en España, una circunstancia que refleja el potencial de crecimiento de este mercado.