Brasil mira a Europa y España aspira a consolidarse como la puerta de entrada de sus empresas a los mercados de capitales del continente. Esta ha sido una de las principales conclusiones de la mesa redonda Brasil: las compañías con ambición europea, celebrada este martes en el marco de Iberocap, en la sede de Bolsas y Mercados Españoles (BME). Un encuentro en el que empresarios y representantes del sector financiero han coincidido en destacar las oportunidades que ofrece el mercado español para canalizar la expansión internacional de las compañías brasileñas.

El debate ha puesto de manifiesto las dificultades que encuentran las empresas de mediana capitalización para financiar su crecimiento en Brasil, donde el mercado de capitales para las midcaps todavía presenta un desarrollo limitado. A ello se suma la complejidad de captar inversión en un entorno de elevados costes de financiación, una circunstancia que está llevando a algunas compañías a explorar alternativas fuera de sus fronteras.

En este escenario, España se presenta como un socio estratégico por sus vínculos empresariales con Brasil, su experiencia inversora y su capacidad para facilitar el acceso al mercado europeo.

Prática, primera brasileña en BME

«Brasil es un país enorme, no solo en tamaño, sino en oportunidades», ha destacado Mirari Barrena, directora de Latinoamérica de Armanext, firma especializada en acompañar a las empresas en sus procesos de incorporación a los mercados bursátiles y que, según ha explicado durante el encuentro, gracias a su apoyo, Prática comenzó a cotizar ayer en BME.

Barrena ha incidido en la transformación que está experimentando el tejido empresarial brasileño. Aunque históricamente Brasil ha sido un mercado muy proteccionista, las nuevas generaciones de empresarios están empezando a mirar hacia el exterior con una ambición creciente.

«En Armanext pensamos que había muchas compañías en Brasil muy bien gestionadas, con altos estándares», ha señalado, al explicar que estas empresas necesitan nuevas vías de captación de capital para dar el salto hacia su expansión internacional.

La directiva ha puesto el acento en el impacto de los elevados tipos de interés sobre la financiación empresarial brasileña, citando una tasa del 13,75%. Un coste que ha descrito como «una losa tan pesada» para las compañías que buscan crecer. En este sentido, ha planteado el potencial que podrían desplegar estas empresas si consiguieran diversificar sus fuentes de financiación y acceder a inversores europeos utilizando España como puente.

En su opinión, existe capital disponible para respaldar este tipo de operaciones. Durante la mesa se ha destacado la abundante liquidez, o «pólvora seca», que permanece a la espera de oportunidades de inversión, así como la sólida presencia de las grandes compañías españolas en Brasil.