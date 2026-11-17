Rafa Jódar recorre las tripas del Inalpi Arena junto a su padre —entrenador multiusos del joven tenista—, mientras su mente rumia lo que debe hacer este martes contra Fils. Viene de claudicar ante Zverev, actual número uno del mundo, y debe ganar para depender de sí mismo y seguir con pulso en las ATP Finals. El rostro imberbe de Jódar rezuma un talento precoz refrendado por su tenis.

Hace un año se batía en el circuito universitario estadounidense y ahora, después de sus diez primeros y vigorosos meses como profesional, se bate entre las ocho mejores raquetas del mundo. Una clasificación que tanto él como Rafa Jóda senior califican como «premio a toda la temporada». Y tienen razón. Saquen papel y lápiez.

Este año Jódar ha ganado su primer título ATP —el 250 de Marrakech—; ha alcanzado la final en Shanghái; final en Washington; semifinal en Canadá y en Barcelona; y cuartos de final en Roland Garros. Y cabe recordar que se ha convertido en el tenista de la historia que más rápido llega al top 10 una vez entrado en el top 100. Todo a caballo entre los 19 y 20 años.

Su precocidad y talento coinciden en tiempo y forma dos años después de la retirada de Nadal y en plena consolidación de Alcaraz en el Olimpo tenístico. De ahí que el público general tienda a caer en comparaciones con datos cruzados. Que si Jódar se ha clasificado a las ATP Finals en su primer año como profesional —nadie lo había conseguido— o que si Nadal y Alcaraz ya habían estrenado su nómina de Grand Slams antes de las 20 primaveras.

Jódar tiene clara la ruta a seguir. Su ruta propia. «Si algún día quiero estar ahí arriba, todavía me queda un largo camino por recorrer, pero que sea del mismo país que Nadal y Alcaraz no significa que vaya a ganar lo mismo que ellos. Simplemente comparto que soy del mismo país y eso significa que tengo la suerte de estar en un país donde hay y ha habido muchos buenos jugadores. Incluso antes de Nadal. Tengo que seguir mi propio camino con la misma ambición y concentración que este año», dice Jódar.

Rafa Jódar senior habla con ilusión del primer año profesional de su vástago. De lo positivo y lo no tan positivo. «El tenis es un deporte más duro de lo que la gente cree. Nos hemos encontrado todo de primeras», cuenta. La vida del joven tenista ha cambiado mucho y muy rápido. «Intento llevarlo de la mejor manera posible. Hace un año mi vida era diferente. Sigo siendo la misma persona y no cambiaré pase lo que pase en los próximos años, pero sí había muchas cosas diferentes. Hay que adaptarse. Estoy contento de cómo han ido las cosas», dice Jódar, que sigue su propia escalada a la élite. La suya.