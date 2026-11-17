José Luis Rodríguez Zapatero no se limitó a callar ante el plantón de Pedro Sánchez a Juan Guaidó. Lo aplaudió. El 24 de enero de 2020, la víspera de la llegada del opositor venezolano a Madrid, el ex presidente socialista sostuvo en la Cadena Ser que Sánchez «no se equivoca, acierta» al no recibirle. Habían pasado 17 días desde que Nicolás Maduro enviara al presidente del Gobierno la carta a la que ha tenido acceso OKDIARIO, y apenas cuatro desde que Delcy Rodríguez aterrizara en Barajas.

La entrevista se emitió en plena gira europea de Guaidó. Mientras Boris Johnson, Angela Merkel y Emmanuel Macron recibían al presidente encargado de Venezuela, Zapatero respaldaba sin reservas la decisión de La Moncloa de despachar de prisa y sin que se note el encuentro en manos de la ministra de Exteriores Arancha González Laya.

El ex presidente fue más allá. Zapatero afirmó que el «enfoque» sobre Venezuela tendría que cambiar «antes o después» en «muchas actitudes políticas y cabezas», y calificó de «error» las sanciones económicas contra el régimen. A su juicio, hacían sufrir al pueblo venezolano «y no llamar al acuerdo». Lo que proponía era sustituir la presión internacional sobre Maduro por un diálogo con el dictador. En la misma emisora, Zapatero llegó a defender que el Gobierno real de Venezuela era el de Maduro, porque era el que tenía el control de la autoridad y el que concedía licencias y visados.

El discurso de Zapatero coincidía punto por punto con la carta de Maduro. El 7 de enero, el dictador había ofrecido a Sánchez «restablecer relaciones de cordialidad y cooperación», había propuesto «andar un camino común» y se había quejado de la «visión distorsionada» que, según él, daban de la Revolución Bolivariana «las grandes corporaciones de la comunicación».

Dos semanas y media después, el ex presidente socialista pedía en la radio cambiar de «cabezas» sobre Venezuela, rechazaba las sanciones y aplaudía el desplante al principal adversario de Maduro. Dos semanas más tarde, el 7 de febrero, Zapatero estaba en el Palacio de Miraflores con Maduro, Delcy Rodríguez y Cilia Flores.

Lejos de rectificar, Zapatero endureció su posición con el paso de los meses. El 29 de junio de 2020, en una entrevista con la emisora argentina Radio La Pizarra, aseguró que había gobiernos arrepentidos de haber reconocido a Guaidó a principios de 2019, aunque admitió no saber si lo dirían en público. Año y medio después de aquel reconocimiento, el ex presidente consideraba que el balance era «claramente negativo». Según él, ahora se imponía el «silencio» de quienes se habían equivocado al apoyar a Guaidó, un silencio que equivalía a «bajar la cabeza». Como ejemplo, citó la disposición que había mostrado Donald Trump a hablar con Maduro.

Zapatero reprochó además a la comunidad internacional el «tiempo» que, en su opinión, se había quitado a los venezolanos al reforzar “a una parte” en lugar de impulsar el diálogo. Pronosticó que, cuando este se impusiera, se vería «una Venezuela con más estabilidad», y recordó que algunos de los procesos que él había mediado «estuvieron a punto de cuajar».

Entre esos gobiernos que, según Zapatero, debían «bajar la cabeza» estaba el de España, el primero de Europa en reconocer a Guaidó. Sánchez ya lo había hecho en enero de 2020: dejó plantado al opositor mientras su ministro de Transportes se reunía con Delcy en Barajas.