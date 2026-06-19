Quién es Julen Lopetegui: edad, a qué equipo entrena, de dónde es, su mujer y sus hijos, cuánto cobra y trayectoria

Julen Lopetegui cuenta con una dilatada trayectoria en el mundo del fútbol. Primero, como portero de diferentes equipos españoles. Desde hace más de dos décadas, vive su gran pasión desde los banquillos. Tras comenzar su carrera como entrenador en el Rayo Vallecano, ocupó el cargo de seleccionador español y dio el salto al Real Madrid.

Lopetegui también pasó por las filas del Sevilla antes de convertirse en uno de los grandes técnicos españoles que han pasado recientemente por la Premier League. En su caso, en el Wolverhampton y el West Ham. De vuelta como entrenador de selecciones, el ex portero ha entrado en la historia de un país en el Mundial.

Qué edad tiene

Nacido el 28 de agosto de 1966, Julen Lopetegui tiene 59 años actualmente. El técnico ha dedicado gran parte de su vida al fútbol de élite. Desde su irrupción en el Torneo Internacional Juvenil como canterano de la Real Sociedad en 1985, Lopetegui acumula ya cuatro décadas de camino en el deporte rey. Una carrera que le la llevado a afrontar diversos retos como jugador y entrenador.

Qué equipo entrena Lopetegui

Los caminos del fútbol han llevado a Julen Lopetegui a un puesto en el que quizá nunca hubiese imaginado estar, el de seleccionador de Qatar. El ex portero de Real Madrid y FC Barcelona, entre otros, asumió el reto de llevar a la selección árabe a su segundo Mundial tras su debut como anfitrión del torneo en 2022. Un objetivo que alcanzó en las clasificatorias asiáticas y que ha llevado un paso más allá al conseguir el primer punto mundialista de Qatar tras empatar con Suiza en la primera jornada de la fase de grupos.

De dónde es y dónde vive

Julen Lopetegui nació en Asteasu, una pequeña localidad guipuzcoana a 30 minutos de San Sebastián. En la cantera de la Real Sociedad dio sus primeros pasos hacia el fútbol profesional, ganándose su fichaje por el Real Madrid Castilla. El actual seleccionador qatarí ha ido cambiando su lugar de residencia por motivos laborales, por lo que actualmente reside en Qatar para desempeñar su labor como técnico. Lopetegui mantiene su refugio familiar en su localidad natal, Asteasu.

En qué equipos jugó Lopetegui como portero

Julen Lopetegui tuvo una extensa y exitosa trayectoria en el fútbol español, que le llevó a debutar con ‘La Roja’ y a sumar una Liga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España a su palmarés. Lopetegui destacó por sus actuaciones en portería en el Real Madrid Castilla, lo que le llevó a debutar con el primer equipo merengue en 1990, previo paso en forma de cesión por la UD Las Palmas. Su diversa carrera en el fútbol española contó con tres paradas más: Logroñés, FC Barcelona y Rayo Vallecano. Tras retirarse en el conjunto madrileño en 2002, asumió el banquillo del equipo sólo un año después; dando comienzo a una larga trayectoria como entrenador que se extiende hasta hoy.

Quién es su mujer

Julen Lopetegui está casado con Rosa Maqueda, hermana de Juan José Maqueda, ex compañero del ex portero en el Real Madrid; etapa en la que la pareja se conoció. La familia Lopetegui-Maqueda cuenta con tres miembros más, sus hijos Jon y Daniel y su hija María, y siempre ha optado por un perfil bajo de cara a la opinión pública y los medios de comunicación.

Cuánto cobra Julen Lopetegui

El ex seleccionador español acumula grandes ganancias económicas durante su ya larga carrera en los banquillos. En su cargo como seleccionador de Qatar, Julen Lopetegui cuenta con un salario aproximado de 2,4 millones de euros anuales; de acuerdo con diversas fuentes económicas. Lejos de grandes nombres como Carlo Ancelotti, Nagelsmann o Tuchel, Lopetegui se sitúa en la parte alta de la tabla de salarios de los 48 entrenadores del Mundial 2026.

Su trayectoria como seleccionador de Qatar

Después de salir del West Ham, Julen Lopetegui llegó al banquillo de la selección de Qatar con el reto de clasificar por primera vez al país a un Mundial por méritos propios. El debut qatarí en el torneo se produjo en la pasada edición, donde obtuvo su billete como anfitrión. Lopetegui desembarcó en Qatar en mayo de 2025, en plena fase de clasificación para el Mundial. Con Lopetegui a los mandos, Qatar certificó su presencia en la presente edición mundialista con una victoria ante Emiratos Árabes Unidos. El técnico español ha dado un paso más en la historia del fútbol qatarí al lograr el primer punto en su trayectoria en los Mundiales en el debut ante Suiza.