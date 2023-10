Carlos Alcaraz continúa con su andadura en el Masters 1000 de Shanghai con un duelo de tercera ronda del torneo que le medirá al tenista británico Daniel Evans. Alcaraz es claro favorito para imponerse en este encuentro, en el que podría seguir sumando sensaciones tras la victoria en el debut ante el francés Gregoire Barrere. Te contamos a qué hora juega y dónde ver por TV el partido de Carlos Alcaraz en el torneo ATP de Shanghai.

Alcaraz es el gran favorito a conquistar el título en el Masters 1000 de Shanghai, sobre todo en una parte alta del cuadro final en la que está más despejada que en otras ocasiones para el tenista murciano. Con la ausencia de Novak Djokovic y la prematura eliminación de Daniil Medvedev, a manos del siempre peligroso Sebastian Korda, Carlos se ha quedado, junto a su verdugo en el ATP 500 de Pekín, Jannik Sinner, como principal candidato para vencer en un torneo al que aún le quedan muchas rondas por disputarse.

En su segundo encuentro en el principal torneo ATP disputado en China y que vuelve tras tres años de ausencia, Carlos Alcaraz se medirá en duelo directo con el tenista británico Daniel Evans, un veterano de 33 años y con un juego particular, basado en la variedad y la técnica, que debería caer bien para un Alcaraz que buscará imponer su ritmo de golpeo de fondo con una potencia netamente superior que la de Evans.

Situado esta semana en el puesto 33 del ranking ATP, Daniel Evans no sabe lo que es derrotar a Carlos Alcaraz en partido oficial, pese a que se han medido hasta en tres ocasiones en los últimos años, todas ellas decididas con victorias del español. La última fue en el US Open 2023, también en tercera ronda, y aunque Evans pudo hacerse con un set en el encuentro, no pudo evitar claudicar por un marcador de 6-2, 6-3, 4-6, 6-3. En los dos precedentes anteriores, en Viena 2021 y Godó 2023, Alcaraz también se había impuesto, en este caso por la vía rápida.

Horario del partido Carlos Alcaraz – Evans

El encuentro que mide a Carlos Alcaraz y a Daniel Evans, correspondiente a la tercera ronda del cuadro final ATP del Masters 1000 de Shanghai 2023, se disputará el lunes 9 de octubre no antes de las 12:30 horas, en la pista central del complejo en el que se disputa el torneo. Alcaraz, por tanto, repite el mismo horario que el día en que se enfrentó a Gregoire Barrere, en este caso en encuentro de segunda ronda en el que se impuso por un marcador global de 6-2, 7-5.

Dónde ver por TV el Masters 1000 de Shanghai

El Masters 1000 de Shanghai 2023 al completo y, por consiguiente, todos los partidos de Carlos Alcaraz en este torneo disputado en China del 4 al 15 de octubre, se puede ver en directo por TV a través de la plataforma de pago de Movistar +, en sus principales canales de temática deportiva. Además, seguir en directo los encuentros de Alcaraz en Shanghai también será posible a través de la app especializada en tenis, Tennis TV.