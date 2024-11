Qué es la bandera blanca en Fórmula 1 y cuándo se utiliza

El Gran Circo de la Fórmula 1 sigue avanzando en su calendario y aterriza en la prueba número 23 del campeonato: el Gran Premio de Qatar. Max Verstappen se proclamó campeón del mundo de la F1 2024 de forma matemática en el GP de Las Vegas, tras lograr el quinto puesto en la clasificación, por detrás de Rusell, Hamilton, Sainz y Leclerc. Curiosamente, en el desierto de Nevada existían ciertas reglas que sobresalían fuera de lo común, como es el caso de la prohibición de algunos colores en la gran esfera para evitar que los pilotos se distraigan. Una anécdota que, quizás, la gran mayoría de los aficionados desconocían, al igual que ocurre con la función de la bandera blanca en pista.

En la Fórmula 1, hay un gran número de banderas que tienen funciones totalmente diferentes. Ahora, hablaremos del banderín blanco y sus distintos cometidos en carrera, y fuera de ella. En condiciones normales, la bandera blanca es una señal que indica que hay un vehículo próximo que circula de forma lenta en el interior de la pista. Esta situación podría darse cuando un monoplaza está a punto de ser desdoblado, es decir, va una vuelta por detrás de algunos pilotos. Asimismo, también podría tener relación con algún tipo de problema en el coche, como puede ser desventajas de ritmos o daños en el propio automóvil, por lo que los pilotos deberán pilotar con cautela para evitar escenas desagradables o sustos innecesarios al volante.

Enjoy Max Verstappen’s in-lap IN FULL as he brings it home as a four-time world champion in Las Vegas 💙#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/ZdtKt6bzTo

— Formula 1 (@F1) November 25, 2024