Que aprenda Tebas: la Premier publica los horarios de todos los partidos de la próxima temporada

Imagina ser seguidor de algunos de los 20 equipos que competirán la próxima temporada en el Premier League 25/26, ya seas seguidor del flamante campeón, el Liverpool, o de los recién ascendidos Leeds, Burnley y Sunderland, hoy 18 de junio, ya sabes la fecha y el horario de la última jornada del campeonato doméstico inglés, el 24 de mayo, dentro de más de 11 meses. La Premier League, una vez más, da una lección de transparencia a Javier Tebas y su Liga con la publicación de los horarios de todos los partidos de la próxima temporada.

«El calendario de la Premier League 2025/26 ya está disponible y las fechas de los 380 partidos se muestran a continuación», anuncia la Premier League en su web, anticipando la fecha y horarios de estos 380 encuentros que se disputarán en Inglaterra durante el próximo curso, un ejercicio más de ingeniería con el calendario, esquivando fechas internacionales y organizando competiciones europeas que disputan sus clubes con el fin de ofrecer a los socios, aficionados y fans la posibilidad de organizarse con tiempo cada encuentro y desplazamiento de su equipo.

«El horario de inicio para los partidos de fin de semana y festivos es a las 15:00 (hora del Reino Unido), mientras que para los partidos entre semana es a las 19:45, salvo que se indique lo contrario», especifica la competición inglesa, que recuerda, como es evidente, que el calendario y horarios «están sujetos a cambios».

La Premier League comenzará esta temporada el próximo viernes 15 de agosto, dentro de apenas dos meses, con el partido inaugural entre el campeón, el Liverpool, ante el AFC Bournemouth, que arrancará a las 20:00 horas y será televisado por Sky Sports. El resto de encuentros de esta primera jornada se disputará en horarios muy dispares. El sábado 16 se juegan el Aston Villa-Newcastle United (12:30 horas en TNT Sports), el Brighton & Hove Albion-Fulham (15:00 horas), Nottingham Forest-Brentford (15:00 horas), Sunderland-West Ham United (15:00 horas), Tottenham Hotspur-Burnley (15:00 horas) y Wolverhampton Wanderers-Manchester City (17:30 en Sky Sports). El domingo 17 se jugarán el Chelsea-Crystal Palace (14:00 horas en Sky Sports) y el Manchester United-Arsenal (16:30 horas en Sky Sports), mientras que el lunes 18 de agosto cierran la primera fecha el Leeds United-Everton (20:00 horas en Sky Sports).

La Liga aún no conoce a sus 20 equipos

Por otro lado, mientras la Premier League da a conocer todo su calendario, en la Liga de Javier Tebas aún no se conoce calendario, fechas ni horarios… ni tampoco a los 20 equipos que jugarán en la élite del fútbol español esta próxima temporada 25/26. En España la competición doméstica aún no ha acabado ya que este próximo sábado 21 de junio no se celebra la vuelta de los play off de ascenso. Ya se conocen los dos ascensos directos de Levante y Elche pero aún falta por conocer al equipo número 20 tras los descensos de Valladolid, Las Palmas y Leganés, que saldrá del duelo en el Carlos Tartiere entre Oviedo y Mirandés, tras el 1-0 en Anduva por parte de los de Miranda del Ebro.

El año pasado la Liga no anunció los horarios de la primera jornada de la temporada 24/25 hasta finales de junio, solamente la primera jornada, con el calendario ya completo pero sin definir el resto de fechas, que se suelen anunciar con una antelación dispar, de entre un mes y varias semanas.