Mucho se ha hablado del teléfono móvil de Álvaro Prieto desde que desapareciera el 12 de octubre y fuera encontrado sin vida el pasado lunes día 16. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quiso salir en defensa del personal de Renfe de la estación de Santa Justa de Sevilla, asegurando que los trabajadores ofrecieron al joven la «oportunidad» de cargar el móvil pero «no quiso aceptar la ayuda». Sin embargo, el periodista Nacho Abad tiene otra teoría y la ha hecho pública.

El también criminólogo ha querido explicar qué ha podido pasar con la polémica en torno al cargador del móvil tras conocer ciertos detalles que hasta ahora nadie había sacado a la luz.»Más allá de los testigos del entorno, lo cierto es que rechaza el cargador porque no coincide con su teléfono. No vale. Se coloca delante del dispensar de billetes, pero no tiene un duro», cuenta Nacho Abad.

El periodista también se detuvo en otros detalles sobre el trágico fallecimiento del joven futbolista del Córdoba CF durante su intervención en Herrera en Cope. «Como todos los técnicos te dicen que es imposible escalar un tren de aluminio sin punto de agarre, se empezó a distribuir la teoría de que saltó desde un puente que había encima de las vías. Pero he conseguido demostrar que el tren que había dejado el puente cuando fallece, no es el tren donde aparece».

Muerte de Álvaro Prieto: nuevos detalles

Para Nacho Abad resulta evidente que «no puede saltar de tren a tren, hay como 15 metros, es un salto imposible», lo que desmontaría una de las últimas teorías sobre el caso del joven cordobés fallecido en los garajes la estación de Santa Justa. «Si no saltó, ¿cómo pudo acceder? Al recinto entró por una zona en la que suelen acceder drogadictos que van allí a consumir sin que nadie les vea. Caminó por las vías, llegó al tren famoso y lo que hizo, que se puede demostrar, en el hueco que hay entre los vagones de medio metro de ancho, fue impulsándose hacia arriba», asegura.

La clave para asegurar este último punto es «porque hay huellas dactilares en sentido ascendente entre los vagones. Subiría trepando. La gente pensaba hasta ahora que había caminado sobre el techo y le había dado una descarga. Yo hoy esto no te lo puedo demostrar al 100 %, pero sí te puedo argumentar que cuando va subiendo, apoya la tripa en la parte de arriba y se agarra a la catenaria con una mano».

«La autopsia determina que la electricidad entró por su mano izquierda y salió por el estómago, que es lo que está tocando el techo. Si hubiese estado de pie, la electricidad habría salido por los pies, porque va hacia el suelo», aclara el criminólogo, que va más allá pero desconoce el motivo por el que quiso subir a ese tren: «Dudo que existan imágenes de Álvaro caminando por el tren. Creo que le graban caminando entre las vías. ¿Para qué subió? Hay mil teorías, eso yo no te lo puedo responder. No puedo entender esa actitud».