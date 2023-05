El Atlético está a un punto de la Champions. Si lo suma el Villarreal no puede adelantarle y tiene garantizada la cuarta plaza. Sin embargo los resultados ajenos no han sido positivos ya que al equipo, que con Simeone nunca ha bajado de la tercera plaza, le perjudicó la derrota anoche del FC Barcelona ante la Real Sociedad en el Camp Nou, lo que deja a los donostiarras a cuatro puntos de distancia del tercer puesto, aunque con un partido más.

El empate aumentaría la diferencia en cinco puntos a falta de nueve, pero hay que recordar que precisamente la Real será el último visitante esta temporada del Metropolitano, de ahí la enorme importancia de sumar de a tres para recuperar los siete puntos con respecto al cuarto. Osasuna, sin embargo, viene dispuesto a aguarle la fiesta al Atlético en el Fin de Semana del Niño.

Los navarros han perdido todos y cada uno de los partidos que han jugado en el estadio rojiblanco desde que Simeone está al frente del equipo, pero ni uno solo de los aficionados ha podido olvidar todavía que hace dos temporadas el equipo de Arrasate estuvo a punto de dejar sin Liga al Atlético. Un gol milagroso de Luis Suárez en el minuto 88 le mantuvo líder a falta de una sola jornada, pero el fantasma del drama sobrevoló aquella tarde un Metropolitano vacío a causa de las restricciones provocadas por el covid. Justo lo contrario de lo que sucederá hoy, porque se espera una gran entrada.

Simeone está peor que la semana pasada porque no ha recuperado a ningún lesionado y además ha añadido a Lemar a la lista de inquilinos de la enfermería. El once está más o menos claro, con Pablo Barrios adelantando a un Saúl de capa caída que no deja de recibir mensajes de lo poco que se cuentas con él, pero el problema está en el banquillo porque al Cholo le va a costar encontrar cinco cambios competentes.

Osasuna, flamante subcampeón de Copa y a tres puntos de Europa, llega sin Moi Gómez ni Abde, el extremo al que quiere el Atlético la próxima temporada, y por el que sí estaría dispuesto a cambiarle al Barça a Carrasco, ya que el jugador de origen marroquín es de propiedad azulgrana. Arrasate, pese a las bajas, aseguró ayer que viajan a Madrid «dispuestos a ganar».

Para impartir justicia -o algo que se le parezca- estarán abajo en el césped González Fuertes y en la Ciudad del Fútbol Mateu Lahoz. Los dos son miembros destacados de la enorme lista de colegiados no deseados que maneja el Atlético, aunque lo cierto es que será la primera vez esta temporada que se encuentre con el asturiano con el árbitro principal. El valenciano, en cambio, es un habitual, y a los rojiblancos les tocó sufrirlo por última vez hace poco en Valladolid. Ya no lo verán mucho más porque Medina Cantalejo le «jubila» a final de temporada.

Alineaciones probables:

Atlético: Grbic, Nahuel Molina, Witsel, Giménez, Hermoso, Carrasco, De Paul, Koke, Pablo Barrios, Griezmann y Morata.

Osasuna: Aitor Fernández, Rubén Peña, Aridane, David García, Manu Sánchez, Lucas Torró, Moncayola, Aimar, Kike Barja, Chimy Ávila y Budimir.

Árbitros: González Fuertes (campo) y Mateu Lahoz (VAR),

Estadio: Metropolitano, 16.15 h.