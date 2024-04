El equipo Visma ha comunicado una actualización sobre el estado de salud de Jonas Vingegaard después del grave accidente que sufrió este jueves mientras disputaba la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco. Las pruebas médicas confirmaron que el ciclista danés sufría incluso más lesiones de las que se habían detectado inicialmente.

«Actualización sobre Jonas: El examen posterior en el hospital reveló que también sufrió una contusión pulmonar y neumotórax. Se encuentra estable y ha pasado una buena noche. Permanece ingresado», explicó el equipo Visma en un breve comunicado.

Vingegaard, ganador de las dos últimas ediciones del Tour de Francia, se vio involucrado en la caída colectiva que afectó a un total de 12 ciclistas en pleno descenso del alto de Olaeta, otros 11 corredores. Además del danés, otros nombres ilustres del pelotón que sufrieron el accidente fueron el esloveno Primoz Roglic y el belga Remco Evenepoel.

