Frank Ribery y Karim Benzema fueron detenidos preventivamente e interrogados en el año 2010 tras haber mantenido supuestamente relaciones sexuales con una prostituta de lujo que por aquel entonces era menor de edad. La joven, de nombre Zahia Dehar, ha roto su silencio después de trece años en una entrevista en un podcast de L’Equipe, ofreciendo su versión de lo ocurrido aquella noche.

El suceso, que alcanzó una magnitud internacional, terminó con la absolución de los dos futbolistas al considerar tanto la Fiscalía como el Tribunal Correccional de París que era imposible que los jugadores supieran la verdadera edad de la chica. «El escándalo me afectó mucho, porque ni lo busqué ni lo provoqué. Yo no denuncié a nadie ni fui a la Policía. Vinieron a buscarme porque tenían grabaciones suyas», ha explicado negando su vinculación con toda la trama. Dehar aseguró por aquel entonces que las relaciones sexuales habían sido consentidas y que ella «no les dijo la verdad sobre su edad porque siempre ha aparentado más años».

El escándalo, del que se habló durante varios años en todo el mundo, terminó con la absolución de los dos futbolistas al considerar tanto la Fiscalía como el Tribunal Correccional de París que era imposible que los jugadores supieran la verdadera edad de la chica. Zahia Dehar se había mantenido en silencio hasta ahora. Pese a ser muy activa en sus redes sociales, había preferido no hablar sobre este espinoso asunto, lamentando el calvario en el que se convirtió su vida desde ese momento.

Actrice et mannequin, Zahia Dehar raconte dans le podcast « Fenêtre sur corps » son rapport à son corps. Elle revient également sur le scandale de « l’affaire Zahia » et livre sa perception de la place de la femme dans la société moderne. https://t.co/IZeykONvxs pic.twitter.com/g4R4DDgJfL — L’ÉQUIPE (@lequipe) November 15, 2023

«Mi nombre salió en la prensa a mí pesar e incluso pensé en suicidarme. Esta etiqueta es ‘lo peor que una mujer puede llevar en la sociedad’. Y empezar mi vida adulta con esta etiqueta fue muy duro», añade la influencer en la entrevista. Zahia Dehar ahora es modelo, actriz y diseñadora de lencería. Tras más de una década de preocupaciones en la que ha sentido «falta de empatía» y «deshumanización», la joven consiguió encontrar trabajo. «Fue una misión enorme: o me suicidaba o intentaba superarlo. Era una misión casi imposible lograr encontrar trabajo y seguir hacia delante haciendo las cosas que me gustaban», dice Zahia, que ahora tiene 31 años.

«Pensaba en cómo sería tener una relación o una vida familiar. A cada hombre que se acerque a mí le dirán: ‘Pero ¿irás con ella de todos modos? Esa chica…’ Me habrían matado», añade la joven sobre lo complicado que fue superar todo aquello. Una Zahia que volvió a dar mucho que hablar en 2020 gracias a Netflix. La directora Rebecca Zlotowski contó con ella dentro del reparto de ‘Una Chica Fácil’, una película cuyo argumento recrea la historia real de su vida y lo ocurrido con los futbolistas, las grandes cantidades de dinero que ganaba, etc. La cinta francesa se ganó a la crítica cinéfila más exigente y pejiguera y apareció en tabloides de prestigio como el New York Times. En Netflix su popularidad subió como la espuma y estuvo varias semanas en el top 10 de producciones más vistas.