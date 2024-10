Ferran Torres cayó lesionado muscularmente en el minuto 3 del partido de la jornada 9 de Liga entre el Deportivo Alavés y el Barcelona. Ese fue el tiempo que aguantó sobre el terreno de juego un jugador que, además de ser importante para Hansi Flick, había sido convocado por Luis de la Fuente para este parón de selecciones con España que se perderá casi con total seguridad. En su lugar entró Eric García y Pedri pasó a ocupar su lugar en la mediapunta.

Tan sólo acababa de empezar el choque en Mendizorroza cuando Ferran Torres notó un pinchazo en la parte trasera de su pierna derecha. Era una lesión muscular y el valenciano se veía obligado a pedir el cambio porque no podía continuar. Justo en ese momento, Raphinha había marcado el primero de su equipo, pero el árbitro Ortiz Arias lo anuló por fuera de juego de Lamine Yamal. A los tres minutos, Robert Lewandowski haría el 0-1 a pase precisamente del brasileño.

Ferran ya había sido sustituido y vio el gol desde el banquillo muy dolido. También en lo anímico porque el extremo, reconvertido a mediapunta, estaba siendo muy útil para Flick, acumulando seis titularidades con la de este domingo en Vitoria, la cual se le hizo realmente corta. Sin conocerse aún los plazos, esta lesión es bastante perjudicial para el español, ya que aparta de no poder jugar con la selección, volverá cuando se recuperen en el Barça futbolistas de su misma demarcación como Dani Olmo.

A Flick no le tocará buscar recambio para Ferran, pero sí a De la Fuente. Ya se lo llevó el riojano a Alemania para la Eurocopa y también al primer parón de septiembre, pero ahora tendrá que decidir si contar con otro delantero que pueda reemplazarle o no. Con Dani Carvajal, que se ha roto por completo la rodilla, no ha escogido un sustituto porque ya cuenta con dos laterales derechos, por lo que habrá que ver qué decide con la lesión del valenciano.