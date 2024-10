Problemas para el Barça: Dembélé reclama 10 millones por una cláusula incumplida

El Barcelona va de lío en lío. Los problemas económicos por los que atraviesa el club le han vuelto a generar un problema. Ousmane Dembélé ha decidido denunciar a la entidad catalana a través de la agencia que le representa, Scores Sports Management, vinculada a su agente Moussa Sissoko. El ahora futbolista del Paris Saint Germain les reclama 10 millones de euros.

Esta cantidad que Dembélé le reclama al Barça se corresponde con la parte proporcional su cláusula de rescisión. Scores Sport Management aseguran que les correspondían 25 millones de euros en total y faltan 10. Según el agente del extremo francés del PSG, en la última renovación del futbolista con el club azulgrana, en 2022, se incluyó un apartado en el que aseguraban que se repartirían la cláusula de rescisión a partes iguales entre la entidad y Moussa Sissoko, agente del jugador, siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones.

El valor de la cláusula de rescisión se fijó en 50 millones de euros. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el reparto equitativo sería de 25 millones para cada uno. Sin embargo, la agencia de representación que lleva a Ousmane asegura que el club se quedó 35 millones e ingresó 15 millones de euros en la cuenta de dicha sociedad, por lo que, acorde con la versión del representante, faltarían 10 millones.

De ahí la demanda de Scores Sport Management al Barcelona, porque, según recoge Culémania, un año después de su marcha todavía no han recibido ese dinero. El club azulgrana decidió no abonar los 10 millones de euros al considerar que no se habían cumplido las condiciones pactadas y se verán en los tribunales. Ese dinero fue directo al Fair Play. De cara a la Liga, el club ingresó un total de 35 millones de euros por la marcha de Dembélé, lo cual benefició a la inscripción de nuevos jugadores.

Batalla en el juzgado

El Barça sabía a lo que se exponía cuando decidió no ingresar los 10 millones a la sociedad en cuestión, la parte demandante. Y los presagios se han cumplido. El pasado 18 de junio de 2024, Scores Sport Management presentó una demanda contra el club azulgrana, y actualmente se encuentra en el juzgado de primera instancia número 5 de Barcelona. La entidad azulgrana no se quedó de brazos cruzados y contestó con un escrito en el que se opone a la demanda.

Las dos partes ya han presentado sus escritos y esperan que el juez ponga una fecha para la conciliación o la celebración del juicio en caso de que las partes no alcancen un acuerdo. Lo cierto es que esta no es la primera vez que el actual líder de la Liga tiene otras causas judiciales abiertas con ex futbolistas de su equipo. En su día, Gaby Milito le reclamó 5,9 millones de euros y ambos han llegado a un acuerdo recientemente. También el Kun Agüero les reclama tres millones de euros por dinero adeudado como parte de su rescisión de contrato en 2021.

Ahora deberán afrontar un nuevo problema tras incumplir la cláusula pactada en la renovación de Dembélé en 2022. Mientras tanto, el futbolista se ha convertido en una pieza indispensable en los esquemas de Luis Enrique. Aunque el futbolista ha sido protagonista en las últimas semanas después de que el técnico le apartara por falta de disciplina.